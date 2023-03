Vecinos y vecinas de diferentes barrios de Rafael Calzada, José Mármol, Adrogué y Burzaco denuncian que desde ayer no tienen agua corriente, siendo este un malestar más que se suma a la falta de luz que ya viene desde días anteriores.

Los reclamos de muchos vecinos se hicieron notar a medida que comenzaron a observar que los tanques se vaciaban. Además, también hay falta de agua y baja presión en Rafael Calzada y José Mármol sumado a que varios colegios en el distrito suspendieron las clases.

Mercedes Di Salvo, vecina de Adrogué, comentó que: “Hoy a la mañana fui a Aysa, porque me vinieron pateando el horario de restablecimiento del servicio. Desde la madrugada del miércoles estoy sin agua. Primero me dijeron que volvía a las 4 de la tarde, después a las 6 y después a las 12 de la noche. Por último figuraba que volvía a las 8 de mañana y eso no pasó, entonces llamé al 0800 porque me cansé de que no me dijeran que pasaba”.

Más tarde cuando la vecina logró comunicarse con alguien de esa empresa, expresó que “me atendió una chica muy mal predispuesta que me dijo que ‘es un corte de emergencia’ y terminó cortándome el teléfono sin darme tiempo a decirle nada.”

“Ya en AySA, vi que había más personas para reclamar, entre ellas una señora que quería llenar unos bidones. Nos dijeron que es un problema de Edesur porque hay un cable de alta tensión que está roto en la planta de Bernal y que eso no lo pueden solucionar con generadores porque es una planta que abastece a todo Brown y a otros partidos y que no sabían cuándo iba a volver“, dijo.

Y concluyó que “me dijeron que si llamaba al 147 venía Desarrollo Social a traer agua. Pero solo sabemos que, según ellos, es un problema que tiene que solucionar Edesur y que mientras tanto vamos a seguir sin agua”.

“Intenté comunicarme para reclamar pero no hay caso. En la zona estamos todos en la misma situación: muchos no pueden abrir locales, perdí el día de trabajo porque no dan las heladeras para mantener bien la mercadería. Vecinos de locales tiraron mercadería, es todo una tristeza”,

dice Eduardo, dueño del bar Moebius en Adrogué.

¿Qué comunicó AySA ante la falta de agua en las localidades?

Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), prestadora del servicio de agua y cloacas, informó que la causa es la interrupción en el suministro eléctrico en la Estación Elevadora Quilmes” y eso afecta también “algunas zonas de Almirante Brown, Avellaneda, Lomas de Zamora y Quilmes.”

La empresa recordó que sus sistemas de producción y distribución de agua son electrodependientes, y ante las variaciones de tensión eléctrica o cortes de energía, se pueden ver perjudicados.

Y que, ante cualquier duda AySA recuerda a los vecinos y vecinas que podrán comunicarse al 0800-321-AGUA (2482) durante las 24hs, What’sApp: 11-5984-5794 o en los canales oficiales de Instagram: @aysa.oficial, Twitter: @aysa_oficial, Facebook: AySA.Argentina, Telegram: @AySA_Oficial_bot o por el chat-bot en el sitio web http://www.aysa.com.ar​ de 6 a 24hs

Cómo reclamar

Se puede gestionar el reclamo contra la prestadora para que se restablezca el servicio en prioridad, se reintegren los días sin suministro, se reparen los artefactos dañados como consecuencia de los cortes y se otorguen resarcimientos por pérdidas de alimentos o medicación.

Con tales fines, los vecinos pueden iniciar los trámites en www.almirantebrown.gov.ar/defensadelconsumidor o enviando un email a defensaconsumidor@brown.gob.ar. También se encuentra habilitada de lunes a viernes de 8 a 14 horas la línea telefónica 5034-6200 internos 211 / 212 / 213.