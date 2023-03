Padres y madres del Instituto Rosario Vera Peñaloza (nivel primario) y del Colegio Gabriela Mistral (nivel secundario) de Guernica, marcharán hoy desde las 12 a la puerta del centro educativo en reclamo de mejores condiciones para sus hijos y para denunciar la falta de agua potable en la escuela.

Daniela, madre de hijas en el nivel secundario y primario, comentó que las condiciones edilicias de la institución frente a la ola de calor de los últimos días no son las mejores ya que “no tienen agua potable, no hay ventiladores que anden ni aire acondicionado, no tienen papel higiénico en el baño y no nos dejaron llevar dispenser de agua para cada aula que iban a ser pagados por nosotros”.

“Mi hija que está en el secundario me contó que el agua del baño tiene gusto a cloro y que así y todo los directivos les dijeron a los chicos que podían tomarla y mojarse la cabeza”, expresó Daniela frente a la situación y agregó que su hija “tuvo que ir a buscar agua al dispenser que tienen los directivos, quienes le dijeron que tome poca agua y que las porteras no se enteren de eso”.

Además de del reclamo frente a la institución, comentó que el campo de deportes del lugar está ubicado a 15 cuadras del el colegio y que “hace años se planteó que hay chicos que van hasta allá solos y les roban”.

Es por eso que piden que esta problemática se sepa ya que “los padres nunca somos escuchados por las autoridades”, concluyó Daniela.