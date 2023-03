La Asociación de Bomberos Voluntarios de Glew inició una nueva campaña para sumar socios a la institución, que depende de ese sustento para desarrollar adecuadamente sus actividades, en una tarea que empezaron desarrollando en el barrio Santa Ana, de Glew para extenderlo al resto de la localidad en los próximos días.

“Queremos llegar a todos los vecinos que no conocemos, con la intención de sumar socios nuevos a quienes ya no acompañan. La mejor manera de ayudar es acompañarnos, no solo con dinero o con donaciones de todo tipo sino con la participación en las asambleas y compartiendo nuestras actividades”, dice Fernando Isla, presidente de la Asociación de Bomberos de Glew.

Se informó también que el único personal autorizado para sumar socios nuevos son Gustavo Mazzei; Rodrigo Gutiérrez; Sofía Valenzuela; Valentina Navarro y Oscar Lanzani, cuyas fotos figuran en el perfil de Facebook de la entidad para que los vecinos los puedan identificar.

El personal cuenta con una credencial que contiene un código QR que está vinculado a la página oficial de Bomberos y el DNI, para que el vecino pueda verificar que la persona que te visita está realmente autorizada.

En estos momentos el cuartel de Glew realiza en la parte superior del edificio, una estructura de hormigón para realizar la colocación de dos tanques de 20 mil litros de agua para mantener una reserva ante eventualidades. “El cuartel es una entidad sin fines de lucro, por lo que para su funcionamiento depende del voluntariado, donaciones, cuotas sociales, subsidios y eventos a beneficio”, dijeron los voluntarios.

“La campaña está llevada adelante por los propios bomberos del cuartel, quienes mas allá de asociar a los vecinos que deseen colaborar, están a entera disposición para evacuar todas las dudas y consultas que surjan relacionadas a nuestra actividad.

No van a pedir el ingreso al domicilio ni a solicitarte más dinero del que figura en el cupón de pago aprobado por el vecino asociado. En caso de dudas, reclamos o comentarios acerca de la atención, o si observás personas trabajando en nombre de bomberos que no son las que en las fotos de esta publicación figuran, piden que llamen al 02224 420111 o directamente contactándote con el personal policial.