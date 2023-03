Por Luna Mancini

Romina tenía 32 años cuando decidió ir detrás de lo que siempre le gustó hacer: cocinar todo lo que pudiera. Sabía que en la cocina no hay tiempo perdido, sino que allí, en cada acto sencillo de cocinar -que es una de las tantas formas del amor- el tiempo se recupera. Desde ese sueño hizo germinar esta realidad y 10 años después la vecina de Burzaco será una de las figuras de “La Noche de los Chefs”, un encuentro destinado a recaudar fondos para personas que padecen escleroris.

Pasaron diez años desde que la vecina de Burzaco comenzó a replantearse su trabajo en relación de dependencia para hacer algo distinto: “Siempre me gustó la cocina, quería algo que me permitiera sostenerme económicamente, que me gustara y que dependiera de mí, por eso me inscribí en la carrera de cocinero profesional”, le cuenta Wen, como la conocen sus amigos, a Brown On Line.

“Cuando inicié lo que más me costaba era la pastelería. En ese momento era lo que más necesitaba practicar y estudiar para poder estar a la altura de los exámenes, entonces fue a lo que más le metí pilas. Y empecé de boca en boca muy despacito, primero con mi gente cercana y de a poco se fue corriendo la voz”, dice Wen sobre el sus comienzos profesionales.

Sus comienzos pasteleros

La renuncia a su viejo trabajo y su hija en camino le dieron la oportunidad de crecer más: “Cuando estaba embarazada me la pasaba cocinando, llevaba tortas a cumpleaños de amigos y de familiares, hasta que con el casamiento de unos amigos me animé a hacer mis tarjetitas porque iba a ir mucha gente”, revela Wen.

“La Abadessa” nació detrás del propio apellido de su dueña, Romina La Badessa, quien luego de un largo camino en búsqueda de darle forma a su pastelería, fue invitada para ser una de las cocineras que dirigirá la 29º edición de La Noche de los Chefs.

Sobre La noche de los Chefs

“Es un evento en el que voy a estar participando con un montón de cocineros reconocidos con la intención de recaudar dinero para la Asociación de Esclerosis Múltiple Argentina (EMA) la cual brinda asesoramiento integral a pacientes con esclerosis de forma gratuita. Por eso, la única manera de generar los ingresos que tienen para sostenerlo es por medio de las donaciones, si bien hay socios activos que donan mensualmente, La noche de los Chefs es la donación anual de la fundación”, explica la pastelera.

Hace algunos años, Wen atravesó esa enfermedad que en el mejor momento de su emprendimiento la obligó a frenar sus producciones y a estar más concentrada en su salud: “Cuando aparece la esclerosis, básicamente me deja imposibilitada de trabajar. Fueron algunos meses que tuve que parar hasta que comencé con la rehabilitación en el Hospital Jorge, un lugar que me ayudó mucho.”

“Lo que me pasó forma parte de mi vida pero no es ni lo que me define como persona ni como pastelera. Decidí contarlo porque nunca lo había hecho y me parecía que debía explicar por qué iba a estar en ese evento, La Noche de los Chefs, y porque era importante para mi. Lo quise contar desde ahí”.

Esta edición es la primera en la que la pastelera se desempeñará como una de las chefs, aunque antes de poner manos a la obra en cada torta, fue una espectadora. “Fui como participante, nunca imagine que casi de casualidad, porque ya había hecho cosas para EMA como algunas recetas, y simplemente charlando con una de las chicas de ahí me dijeran de ir. No lo podía creer. Para mi es un evento re importante y estar ahí va a ser mas importante todavía”, agrega muy emocionada por la invitación.

En la feria de emprendedoras de Burzaco

Además de pasar horas en su taller produciendo pedidos, Wen visita siempre que puede, las tradicionales ferias emprendedoras del distrito. La última exposición de sus creaciones fue el año pasado con mis alfajores por el día de la mujer. Me gusta mucho ir”, comenta.

“Matilda”, una de sus delicias

Es sin dudas su torta más pedida: está hecha a base de chocolate y dulce de leche. Romina dice que todo lo que se crea en La Abadessa se caracteriza por tener materias primas de buena calidad, todo está hecho a mano y con alimentos reales ya sean tortas clásicas, tortas más grandes para festejos, galletitas o budines.

Con mucho trabajo y con la energía puesta en continuar horneando sus delicias, este 2023 viene cargado con una idea que a algunos les podrá interesar: “Tengo pensado hacer algún taller de pastelería, estoy armándolo y pensando a qué publico convocar, seria una buena oportunidad encontrarnos en algún taller presencial. Realmente tengo muchas ganas de que se dé”.“

Fotos: @ser_seba en Instagram (Sebastian Felice)