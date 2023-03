El pasado domingo 26 de febrero a las 10 de la mañana, mientras un vecino se encontraba trabajando en un supermercado en Claypole, le robaron su camioneta, la cual había estacionado en la esquina del mismo.

En ese momento, además de que le arrebataron el vehículo, ocurrió algo más importante para él y su familia: su perro Rocco había quedado adentro del vehículo ya que iba a estar poco tiempo en el supermercado.

Julio había estacionado su vehículo en la esquina ubicada entre las calles Adolfo Alsina y Deán Funes. “La estacioné ahí justamente para tenerla a la vista”, sostuvo y agregó que “muchas veces yo desconectaba la camioneta o me llevaba una pieza fundamental para que no arranque, pero como esta vez iba a estar poco tiempo me confié y la dejé así como estaba”.

La camioneta que le robaron

Rocco era un pitbull color marrón y blanco de 5 años. “Le gusta mucho viajar en la camioneta, asi que siempre que escuchaba el motor él salía y lo llevaba conmigo. Aparte de estar en el supermercado también me dedico a hacer trabajos de plomería y gas, a los que habitualmente Rocco también acompañaba”, comentó.

Se supo a través de las cámaras de seguridad del supermercado que era un solo hombre el que robó la camioneta, a Rocco y también herramientas de plomería que estaban allí adentro. “En el momento yo reconocí el sonido del motor, salí y solo atiné a correr dos cuadras”, comentó Julio y dijo que “el delincuente siguió por la calle Deán Funes hasta doblar en dirección a avenida Monteverde.”

Imagen tomada de las cámaras de seguridad

Una vecina llegó a llamar a la Policía, pero antes de que el patrullero llegara, Julio recorrió unas cuadras alrededor en el auto del carnicero del supermercado sin encontrar nada. A través de las cámaras de seguridad de los vecinos pudo verificar que se trató de un hombre que llevaba un ramo de flores.

Además, desde el robo de la camioneta, Julio recibió llamados que quisieron hacerle creer que tenían su vehículo en los que le pedían que le transfieran dinero por Mercado Pago para darle una dirección. “Yo les seguí la corriente, pero no me supieron dar una descripción interna de la camioneta, asique que supe que era mentira”, explicó Julio.

Finalmente se realizó la denuncia alrededor de las 11 de la mañana y actualmente Julio se encuentra esperando que el Municipio le permita ver las cámaras de seguridad para identificar hacia dónde se fue el vehículo y cuál es el paradero de su perro. Por eso, ante cualquier información sobre Rocco o la camioneta, se puede contactar a la familia de Julio a través del número 11-3759-4578.