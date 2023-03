La justicia de Lomas de Zamora condenó a 14 años de prisión a un joven que mató de un tiro en el pecho a un almacenero de 59 años que se resistió a un robo ocurrido en su local comercial de Longchamps. El sujeto que lo mató llegó al local junto a un grupo de motochorros en enero de 2019 en su local de la calle San Martín al 1800, del barrio 9 de Julio, de Longchamps, cuando el comerciante se resistió a un robo y forcejeó con los ladrones.

Hugo Luis Madariaga mató de un disparo a Simón, un comerciante muy querido en el barrio, con 30 años como comerciante en la zona, era padre de tres hijos (hoy de 40, 38 y 30 años) y era abuelo de ocho nietos que solían visitarlo en el almacén.

Madariaga fue hallado culpable del delito de “homicidio en ocasión de robo”. También se lo condenó por un robo a mano armada cometido unos meses después del crimen del almacenero.

Después de que le disparasen, el hombre intentó escapar hacia la parte trasera, donde la pareja tiene su casa. Cuando Andrea, su esposa, quiso zafarse para ayudarlo, también le dispararon: “También me hubieran matado a mi viejita. Ella logró correr el arma y el tiro se fue al techo, sino también me la mataban. Cuando lo fue a ayudar él sólo le decía ‘me dieron, me dieron’. Mi mamá, de los nervios, activó la alarma vecinal y los ladrones se ve que se asustaron y se fueron”, detalló Haydée, hija del almacenero.

El comerciante se habría resistido y sin mediar más palabras el asaltante efectuó dos disparos, uno de los cuales impactó en el techo y el restante en el pecho de la víctima. Los delincuentes huyeron en dos motos con las que habían llegado al lugar, mientras que el hombre fue trasladado a la Unidad de Pronta Atención (UPA) 5 de Longchamps, donde llegó sin vida a raíz de las lesiones sufridas.