Alberto Santos Zacarías, el entrenador del boxeador de José Mármol Jeremías Ponce, salió a contestar las críticas luego de tomar la decisión de detener la pelea al final del quinto round, el sábado pasado en el combate entre el púgil de Almirante Brown y Subriel Matías, por el título mundial superligero de la FIB y calificó de “brillante y espectacular” la actuación de Ponce.

Zacarías ratificó su accionar y criticó a quienes ponen en tela de juicio el hecho de haber detenido la pelea. “Algo está mal en el boxeo, algo estamos haciendo mal si me critican a mí por detener la pelea. Se hizo lo que se tenía que hacer. No deberían asombrarse. Esto es boxeo, no es una guerra. Hay que dignificar al boxeo y no tratarlo como una basura. Hay que entender que guapo y boludo no son sinónimos”, disparó en diálogo con el programa Izquierdazo.

“¿Para qué arriesgar cuando la diferencia de poderío era tan grande?”, se preguntó Zacarías. “Jeremías pegaba y no lo movía y los golpes de Subriel Matías se hacían sentir. Jeremías recibió un golpe muy fuerte en la frente. Yo iba a tirar la toalla si esa caída ocurría antes, pero ocurrió a falta de 10 segundos para terminar el quinto round.”Y amplió: “Mientras tenga la posibilidad de detener la pelea, aunque sea por el título interplanetario, lo voy a hacer”

“En deportes como el boxeo, que es de alto riesgo, hay que tratar de minimizar los riesgos”

“No hay poner tanta atención en lo que hicimos nosotros desde el rincón. Hay que destacar la pelea que hizo Jeremías Ponce, plantándose para pelear de igual a igual contra un terrible noqueador. Solo alguien guapo como él puede hacerlo”, dijo Zacarías.

El entrenador destacó la labor de Ponce en el ring, dijo que la pelea iba pareja, con dos rounds para cada uno en las tarjetas hasta el quinto asalto y admitió que pudo haber habido un error respecto del planteo, pero se preguntó “¿Qué había qué hacer? ¿Escaparse? ¿Salir corriendo?. El ring tiene 6 por 6, en algún momento te va a agarrar. Ponce intentó sorprenderlo de entrada”.

“No estamos satisfechos, ni nosotros ni Jeremías, porque fuimos a ganar y no lo logramos, pero volvimos con una enseñanza: hay otro nivel y tenemos que seguir adelante”, dijo el entrenador de la Escuela Santos Zacaraías de Rafael Calzada.