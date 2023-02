Jesús Díaz, entrenador de Claypole, que será rival este miércoles de Newell’s Old Boys por 32vos. de final de Copa Argentina, advirtió que el Tambero intentará sortear la ronda inaugural pero “no vamos a arriesgar a los (jugadores) que no estén en condiciones físicas” óptimas.

“Queremos ganar el miércoles, pero no vamos a arriesgar a los (jugadores) que no estén físicamente en condiciones. Nuestro objetivo está enfocado en el campeonato”, sostuvo el director técnico en declaraciones a Radio 2 de Rosario (AM 1230).

La referencia tiene relación directa con la molestia que padece el delantero Leonel Llodrá, quien salió con un golpe en el partido del viernes pasado ante Leandro N. Alem (2-0) por la cuarta fecha del torneo de la Primera C.

“La intención será la de siempre. Presionar arriba y darle una buena salida al equipo desde el fondo”, agregó el DT del conjunto sensación en el arranque del certamen de ascenso, a punto tal que encabeza las posiciones con 12 unidades, como consecuencia de cuatro triunfos en igual cantidad de presentaciones.

De este modo, una probable formación del ‘Tambero’ para el encuentro del miércoles será con Thiago Libares; Santiago Villarreal, Facundo Simioli, Emmanuel Díaz y Alejo Daives; Luciano Cariaga, Facundo Garzino, Javier Monzón y Sergio Acosta; Llodrá o Damián Salvatierra y Mauro Coselli.

El partido se celebrará en el estadio Único de San Nicolás, desde las 19.20 del miércoles, con el arbitraje de Rodrigo Rivero.

Fuente: Télam