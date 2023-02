En una entrevista brindada a Política del Sur, Jorge Fernando “Locomotora” Castro anunció su deseo de presentarse como candidato a concejal por Lomas de Zamora, distrito donde vive hace 12 años y donde tiene un gimnasio desde el cual ayuda a merenderos y comedores. El ex boxeador dijo que lo hace “para que ninguna piba y ningún pibe pase necesidades”.

“Voy a ir en Lomas de Zamora, no lo hago por el cargo sino para redoblar el esfuerzo en asistir las necesidades de la gente. A mi no me falta nada, pero quiero hacer algo más por los que realmente lo necesitan. Estamos con el espacio de Martín Insaurralde, pronto vamos a tener una reunión pero ya lo tengo decidido”, dijo en la entrevista.

«Los que me conocen me lo piden y voy a dar la pelea con todo. Ya fui concejal en Caleta Olivia en Santa Cruz, cuando estaba Néstor Kirchner; ahora quiero ser parte del equipo de Insaurralde para que a ninguno de los pibes o pibas pase necesidad”, dijo.

En su gimnasio de Eva Perón (ex Pasco) 4730, frente a la ex Clínica Comahue, hoy Hospital Gabriela Carriquiriborde, reparte cientos de kilos de verduras y frutas a las vecinos que se acercan al lugar. En su perfil de Facebook Castro comparte lo que llama su gestión. Durante 2022 repartió 86 mil kilos de frutas y verduras, 18 mil kilos de mercadería; 1200 cajas navideñas y 500 regalos para niños y niñas.

Castro, de 55 años, es para muchos el verdadero Rocky Balboa del boxeo, luego de haber ganado en 1994 una pelea épica ante John David Jackson para retener su título de campeón del mundo y luego de recibir una paliza por parte del norteamericano, a quien noqueó con un zurdazo inesperado. El púgil disputó 144 peleas profesionales, con 139 victorias, 90 de ellas por Knockt Out.