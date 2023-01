Un joven fue arrollado anoche por una formación de la Línea Roca a la altura de la estación de Burzaco y como consecuencia de las heridas que recibió, falleció al instante.

El hecho ocurrió en el paso nivel de la calle 9 de Julio a poco metros de la estación de la localidad e inmediatamente los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown (BVAB) recurrieron al lugar junto con trabajadores del tren y efectivos policiales.

Constataron que el joven, llamado Patricio y oriundo de Longchamps, había sido atropellado por el tren y había perdido la vida al instante. “Dejaste un vacío en mi alma que no lo puedo explicar. No caigo a la realidad, me cuesta creer que te fuiste. ¿Por qué así?”, se preguntó su hermana en las redes sociales.

Trascendió que el joven era alumno de la carrera de Trabajo Social en la Facultad de Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. “Patricio. Que descanses en paz. Fuiste una gran persona”, lo despidió Claudia, una ex compañera del joven.

El servicio de la Línea Roca se mantuvo limitada entre las estaciones de Burzaco y Constitución y posteriormente las formaciones volvieron a circular con normalidad.