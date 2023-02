Por Luna Mancini

Antes de ser Lesa, Mauro Albarracín se juró a sí mismo que insistiría en producir contenido sobre el conurbano hasta hacerse viral. “Hasta que haya al menos tres videos míos virales”, se dijo entonces y lo repite ahora este joven que a los 25 años es una especie de radiógrafo del conurbano bonaerense, al que le pertenece en cuerpo y alma, y gracias al cual creció hasta llegar por sus propios medios a cubrir el Mundial de Qatar 2022.

Con 560.000 suscriptores en su canal de YouTube, el joven tiene la mirada puesta en el conurbano. A esta patria desdeñada Mauro, cuyo seudónimo es Lesa, considera un lugar con “una cultura, una hermandad que nadie había levantado, un orgullo conurbano que yo veía y que a muchos le daba vergüenza. Siento que es genial vivir acá. Veía que había un millón de historias por contar en el Gran Buenos Aires. La idea era retratar y mostrarle al mundo las historias del lugar donde vivimos, es un país aparte el conurbano con una idiosincrasia única”.

Así, recorrió las parrillas de Camino de Cintura, la malograda urbanización de La Maquinita de Gerli, la iglesia de los mormones, la feria de Solano, el hotel alojamiento oculto de Lanús, Puerta de Hierro, el Regimiento de La Tablada, la feria del Olimpo en Lomas de Zamora, entre tantas otras notas que pueden verse en su canal de YouTube.

Nacido en Mataderos, criado en Laferrere, hincha de Almirante Brown, se mudó luego a Rafael Castillo primero y ahora vive en San Justo. “Todo en La Matanza. Soy matancero completamente, nunca me fui de acá”, le dice a Brown On Line.

Mauro recorrió un camino que incluyó un intento de estudiar periodismo en ETER y en la universidad pública. “Me gustaba la comunicación y era práctico pero no lo podía pagar y tenía que trabajar. Solo hice un año. Después cursé en la Universidad de La Matanza para estudiar Comunicación Social y al mismo tiempo laburaba. Me gustaba lo teórico pero sentía que no era una carrera que me ayudara a conseguir trabajo en los medios, sentía que era una formación para gente que no consumía medios. No me gustó, sentía que tenía que ir por lo práctico.”

El joven supo siempre que el periodismo es un oficio. “Sabía que la formación académica es positiva, pero no era fundamental para trabajar de esto. Entonces, como tenia que trabajar y miraba muchas redes y sobre todo Youtube, vi que era un terreno para encarar en mi vida, ya había creadores de contenido en México y EEUU que le sacaban provecho y no solo había cosas de adolescentes sino que hacían contenido muy creativo y enriquecedor”. Era el inicio de su camino.

Está claro que Mauro no es una persona que le tema a los desafíos. “No me siento menos por no ser periodista porque lo que hago yo es más experimental. Un creador de contenido puede tener algunas cosas del periodista o del comunicador pero en los hechos me gusta la palabra creador de contenido. Uno se tiene que ir adaptando, por eso considero que soy un creador de contenido para Tik Tok, Instagram y YouTube”.

“En mi barrio fui uno de los últimos en tener internet, que llegó recién en 2011. Todos mis amigos tenían internet menos yo. Me veía obligado a consumir mucha televisión y a leer bastante. Miraba muchos noticieros. Desde muy chico, tenía noción de la actualidad. También leía diarios, no escuchaba mucha radio. Siempre tuve bases de criterio periodístico sobre lo que garpaba o no, cómo funcionaba la noticia, cuáles eran los temas tabú. Leí la sociedad a través del consumo de televisión.”

El canal del conurbano

Su canal de YouTube surgió primero de consumir la plataforma y después por ver que “nadie creaba contenido acá del estilo que a mi me gustaba más urbano, veía la oportunidad. Entonces dejé la facultad y empecé con los videos como una especie de sección recorriendo Buenos Aires en colectivo, esto lo hice durante 2 años. Me criticaba a mí mismo porque no era constante, después dije me voy a mentalizar en hacerlo por dos años y me voy a chocar con el éxito porque yo en ese momento tenía la idea de que lo único que importaba era cuestión de constancia. Pasó el tiempo, empecé a editar, aprendí con YouTube, y me pude comprar con ayuda de mis viejos una computadora buena para editar.”

“Mis primeros videos no son los que más me gustan, hasta el día de hoy me dan un poco de vergüenza verlos, pero fue el camino para empezar a crear”, dice Mauro.

Desde un comienzo vio que “tenía un público chico y fiel pero no explotaba, entonces le pedí ayuda a un youtuber (que hoy ya es mi amigo) que daba tutorías a creadores de contenido y le pagué para que me dé una miraba sobre mi canal, porque tiene una mirada crítica y positiva de las cosas. Me dijo que estaba bueno, y que había cosas que ajustar, entonces tomé esos consejos e hice eso.”

Su paso por Telefé

En 2019 se hizo viral su primer video y desde ahí que pudo dedicarme al 100 por 100. “Dejé mi laburo en Starbucks y le di toda la vuelta al conurbano hasta que llegó la pandemia: no podía salir a la calle porque la gente estaba muy hater, no me respetaba como comunicador, y eso hizo que me tenga que reinventar. La piloteé bien y post pandemia retomé, y trabajé un tiempo en Telefé Noticias en una sección que tenía una vez por semana aunque estaba muy acostumbrado a trabajar de forma independiente. Esto fue por 6 meses y después me dediqué solo a YouTube. Además, cuando empecé no había Tik Tok ni Twitch, el algoritmo era otro.”

Para Mauro el paso por Telefé fue muy importante “porque tuve un público mayor y adulto que miraba el noticiero todo el día, y esto no es como YouTube porque ahí te eligen ver. Hay gente grande que se sorprendió y que me respetó. Me encantó la experiencia, la pasé bien. Corté justo porque me iba a España pero probablemente si surge una idea vuelva”.

Un amante del Gran Buenos Aires

Albarracín viajó por el mundo en estos años. Pero en esos otros mundos también busca los conurbanos, la parte de atrás, el lado B, lo que las cámaras no muestran porque no vende. “Hoy en día mi canal mutó, viajé al interior del país, fui al Mundial de Qatar, a Europa, estoy en esa de mostrar la periferia, no tanto las cosas convencionales de Buenos Aires, sino de buscar historias que a mi me gustaría consumir: si me gustaría consumirlo a mi lo hago, sino no. Y no solo contenido de Argentina sino del viaje que toque en el momento”.

“Este año es como la transición de salir un poco del mundo conurbano, pero hasta ahí, porque siempre estoy. Mi referente es Luisito Comunica (un referente de blogs más grande de Latinoamérica), porque por más que yo quiera viajar por el mundo, el conurbano es icónico en todo el planeta, siento que es genial vivir acá, me gusta reivindicarlo, siento que está super estigmatizado y es lo mejor que tenemos”.

Mauro, orgulloso de sus raíces y con mucha energía puesta en mostrarle a quien sea pateando las calles, los barrios, los clubes, y todo aquello significativo del lugar en el que nos tocó nacer, dice: “La verdad es no me quisiera ir a vivir a otro lado. Lo único que no descarto es el interior de nuestro país”, dice.P