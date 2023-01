En Almirante Brown más de 9 mil vecinas y vecinos no podrán jubilarse en caso de no sancionarse la Ley de Pago de Deuda Previsional en la Cámara de Diputados de la Nación, que está obstaculizada porque los diputados de Juntos por el Cambio (ex Cambiemos) no dan quórum para que se trate el proyecto, o sea, se niegan a bajar al recinto a discutir el proyecto de ley.

El proyecto de ley en cuestión contempla el Plan de Pago de Deuda Previsional y tiene por objeto brindar herramientas para aquellas personas mayores que, a pesar de haber cumplido la edad jubilatoria no cuentan con los años de aportes necesarios para acceder a su beneficio.

El plan alcanza a dos grupos: por un lado, a quienes ya cumplieron la edad jubilatoria pero no cuentan con los 30 años de aportes, y por el otro, a quienes están a menos de 10 años de cumplir la edad jubilatoria y ya saben que no alcanzarán los 30 años de aportes.

En el primer caso, las personas podrán cancelar la deuda de aportes en cuotas descontadas de su jubilación, mientras que en el segundo caso, podrán identificar y cancelar períodos pasados de aportes, lo que les otorgará derecho a acumular períodos para su futura jubilación.

ANSES ha remarcado la necesidad de que este proyecto de ley sea discutido de manera urgente para dar respuesta a la gran cantidad de personas mayores que se encuentran en esta situación. La falta de acceso a una jubilación adecuada puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de estas personas y en su capacidad para mantenerse económicamente independientes en su vejez.

En Almirante Brown según datos que difundió el secretario de Interior de la Nación, José Lepere, 9 mil vecinas y vecinos podrían que darse sin acceder a su jubilación sin la sanción de esta ley.

Las diputadas y diputados de Cambiemos obstaculizan el tratamiento de la Ley de Pago de Deuda Previsional.



En nuestro distrito 9 mil vecinos no podrán acceder a su derecho a la jubilación.#LeyDePagoDeDeudaPrevisional pic.twitter.com/3VsOTLTiTr — Jose Lepere (@joselepere) January 27, 2023



“Es fundamental que se trate la moratoria previsional en el Congreso para que miles de argentinos y argentinas que tienen la edad para jubilarse puedan hacerlo y no queden fuera de este beneficio. Además, es algo que ya está contemplado en el Presupuesto”, añadió la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, y lamentó que “pareciera que los tiempos de los que clausuran el funcionamiento del Congreso son infinitos.”

Así, la titular de Anses se refirió a la postura de Juntos por el Cambio, que anunció que no tratará las leyes en el marco de las sesiones extraordinarias en tanto continúe el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.