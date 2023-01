El DT de Brown de Adrogué, Pablo Vico, salió a responder algunas críticas luego de tomar la decisión de realizar la pretemporada en las instalaciones del club y dijo que en 2013, cuando el equipo ascendió a la Primera Nacional, el plantel hizo la pretemporada en el club. Además, el DT aclaró que es el segundo año que se instala un arenero para los trabajos físicos de arqueros y recuperación.

“Son injustas las críticas. Nosotros tenemos acá todo para hacer la pretemporada con comodidad. No nos gusta ser criticados gratuitamente. En 2013, el año que ascendimos, hicimos acá la pretemporada y conseguimos algo histórico para el club”, dijo Pablo Vico en diálogo con Brown On Line. Ese año, el equipo le ganó por penales a Almagro y consiguió por primera vez que Brown de Adrogué jugara en la por entonces B Nacional.

“Lo que hacemos lo hacemos de corazón. A mi me interesa que al club le vaya bien y hay críticas que son injustas y duelen. A este cuerpo técnico lo integramos ocho personas que lo único que hacemos es laburar”.

“El arenero que tanto se criticó sirve para el trabajo de los arqueros, para los trabajos de fuerza de los jugadores, para muchas cosas más y lo tenemos instalado hace dos años acá”.

El DT record del fútbol argentino dijo que le molestó que se sugieran “cosas que no son”. “El Cuerpo Técnico de Pablo Vico no le roba plata a nadie. Esto es así. Yo vivo acá, no tengo dónde caerme muerto”, dijo.

“Este cuerpo técnico hizo mucho por Brown de Adrogué. La bronca que hay con la comisión directiva no tiene nada que ver con nosotros. Las comodidades las tenemos. Albergamos acá 30 jugadores y tenemos dos canchas espectaculares. Tenemos la mejor comida, el gimnasio y todos los materiales para trabajar con comodidad. ¿Por qué voy a hacerle gastar plata al club? ¿Por que quiero ir a la playa para broncearse?. Evitamos que el club gaste 6 millones de pesos en la pretemporada.”

“Somos ocho personas, ocho familias. Nos ensucian con opiniones que no son ciertas. Acá trabajamos para que el socio y el hincha de Brown de Adrogué tengan una alegría cuando va a ver a su equipo”.