Jonathan Galván, el futbolista de Racing que se hizo tristemente célebre por disparar el penal que el arquero de River atajó en la última fecha del torneo argentino, fue asaltado por un grupo de delincuentes que le robó su auto en Lanús y, tras una persecución de más de 80 cuadras, la Policía detuvo a dos sospechosos en el barrio porteño de Barracas, informaron hoy fuentes judiciales.

El hecho ocurrió el martes en las calles Ituzaingó y Córdoba, zona céntrica de Lanús, donde varios asaltantes armados que iban a bordo de un Fiat Cronos blanco interceptaron al futbolista.

Fuentes judiciales informaron a Télam que los ladrones le sustrajeron su Audi A3 y huyeron en ambos vehículos a toda velocidad, por lo que Galván (30 años, nacido en Mar del Plata) avisó al 911.Personal de la comisaría 2da. de Lanús inició un operativo cerrojo y a los pocos minutos divisaron a los autos involucrados.

Según las fuentes, los efectivos comenzaron una persecución que duró varios kilómetros en el que los delincuentes intentaron chocar a los patrulleros.

Al ingresar a la Ciudad de Buenos Aires, el Cronos chocó en las calles Río Cuarto y Luzuriaga, en el barrio de Barracas, y la Policía aprehendió dos jóvenes de 18 y 20 años. En tanto, el auto de Galván fue abandonado en las calles Luna y Río Cuarto.

“Quería avisar a todos mis contactos de WhatsApp que en el robo sufrido ayer perdí todas mis pertenencias y si me escriben por el momento no podré responder porque no tengo ningún número de línea”, publicó en su cuenta de Instagram el ex defensor de Huracán y Argentinos Juniors, entre otros clubes.

Los detenidos quedaron a disposición de la fiscalía en turno del Departamento Judicial Avellaneda – Lanús.