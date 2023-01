Las temperaturas veraniegas se hacen sentir y el calor de enero y el próximo mes se tornan difíciles de afrontar, sobre todo si no se cuenta con un patio y una pileta propia o de alguien cercano. Por eso, acá te contamos algunas opciones a considerar para pasar los días más calurosos:

ATE en Burzaco (Avenida Espora 4500-4598, Burzaco). La pileta del ATE es histórica; la más grande tiene más de 40 metros y hay zonas bajas y altas. La pileta más pequeña está al costado y es redonda, acondicionada para menores. Se recomienda ir temprano ya que si la idea es utilizar las parrillas del predio, se ocupan rápido.

– Abierta de martes a domingos (menos feriados) de 9 a 20.

– De martes a viernes la entrada sale 1600.

– Sábados y domingos cuesta 2400.

Burzaco: Círculo Juvenil Polaco de la República Argentina (Avenida Japón 2250, Burzaco). Hay pileta y canchas de fútbol. También se realizan eventos que se deben consultar al mail pomunion@gmail.com o al teléfono: 4238-3066

– El predio abre de martes a domingo de 10 a 19.

– La pileta solo abre sábados y domingos de 10 a 19.

– Los precios son: Piscina Mayor No Socio (13 años): $1000.00 / Piscina Menor No Socio (12 años): $700.00

Claypole: Camping del sindicato de empleados gráficos “7 de Mayo” (Aquino 460, Claypole). Cuenta con una pileta enorme, quinchos, baños, vestuarios, parrillas, pistas para caminar y un sector para actividades físicas.

– Entrada general: 1400 pesos.

– Menores de 4 a 12 años 1000 pesos.

– Días y horarios del camping: de martes a domingo de 9 a 20.

– Horario de pileta: de 9 a 12.30 y de 14.30 a 19.

Predio Municipal Los Pinitos (25 de Mayo 975, Ministro Rivadavia). Tiene kiosco, sillas y mesas para utilizar con las parrillas y una plaza con juegos para chicos, una pileta grande y un amplio espacio de sombra. Quitando el punto débil de los baños, algo faltos de mantenimiento, es una buena opción de salida cerca de casa. Por consultas sobre precios: 5147-1958.



Complejo María Reina (María Pedraza 2795, Glew). El predio cuenta con pileta olímpica, canchas de fútbol de 9 y 11, juegos para niños, mesas, sillas, parrillas, zona de picnic y hasta dormis. Abre de martes a viernes de 9 a 19 y los fines de semana hasta 19.30. Sábados, domingos y feriados con una entrada de 2400 pesos para mayores; 1600 menores de 12; exentos los menores de 4 años. De martes a viernes los precios bajan: 1600 mayores y 1000 menores de 12 años. Para consultas: 11-6799-4117

Country Infantil Banfield (Belgrano 1783, Banfield). Tiene dos piletas de 25 metros de largo, una de ellas dispuesta para pasar el día, levemente climatizada, con mesas y sillas pero sin espacio verde cerca de la pileta, pero sí si uno se desplaza hacia los quinchos, ubicados a 50 metros.

– Los no socios pagan 1600 pesos, 1100 los menores de edad y 800 los jubilados y jubiladas.

– Abre sábados y domingos de 10 a 20.

Club Atlético Talleres (Coronel Timote 3401, Remedios de Escalada). Su monumental pileta de 50 metros de largo la pone al tope de los natatorios con esas medidas en el sur del conurbano. Tiene abonos mensuales para socios y no socios y precios diferenciados según sea día de semana o fin de semana. Abre de martes a domingos, de 11 a 20, y quienes deseen adquirir más información podrán obtenerla a través de administracion@talleres.org.ar. Además, desde el club remarcaron que los menores de 12 años deben ingresar con DNI y acompañados por un adulto.

– Día se semana no socio, abonan 1500 (mayor) y 1200 (menor).

– Fines de semana y feriados, no socio pagan 2000 (mayor) y 1500 (menor).

Club Atlético Banfield (Ruta 4 al 1800, Cruce de Lomas, Luis Guillón). Espacios verdes, buffet, parrillas arboleda, césped, una pileta de 25 metros para los nadadores y un enorme piletón para toda la familia. En contra: la música de cada familia más la música de los guardavidas. Recomendación: ir algún día de la semana. Está abierta de 10 a 19.30.

Los precios:

– Día de semana no socio, abonan 1200 (menores) y 1600 (mayores) pesos.

– Fines de semana y feriados para no socio pagan, 1700 (menores) y 2100 (mayores).

También el club ofrece precios por grupo familiar: de lunes a viernes sale 4500 pesos y el fin de semana o feriado, 6000.

Complejo Cristal Luis Guillón (Boulevard Buenos Aires 1972, Luis Guillón). Cuenta con dos piletas: la más grande tiene distintos niveles de profundidad que van de 1.20 metro hasta 3 metros de profundidad, mientras que la más pequeña es toda igual ya que se ofrece para menores de edad y bebés. Hay parrilla para cocinar, buffet, baños, vestuarios, cancha de voley y una zona verde que es apta para lonas en el pasto como también hay mesas y sillas. Antes de ingresar a la pileta, es obligatorio hacer la revisión médica en la que un profesional chequea pies, cabello y axilas.

– De lunes a jueves, mayores abonan 1500, menores (de 11 años) 1000.

– Viernes, sábado y domingo, mayores 2000, menores (de 11 años) 1000.

– Abre de 10 a 18.

Campo Deportivo UOCRA (Camino de Cintura 6251). El complejo tiene piletas de agua dulce y salada, cuenta con mesas y sombrillas en distintos puntos y vestuarios con duchas y guardarropas. Disponen de dos canchas de fútbol 11, quinchos y estacionamiento con capacidad para 300 personas y las infaltables parrillas. Pueden acceder al campo de deportes de manera gratuita afiliados al sindicato y su grupo familiar, empleados de UOCRA y OSPECON. En todos los casos deberán presentar recibo de sueldo (con aporte sindical para afiliados) y DNI. Se permite el ingreso de hasta dos invitados por afiliado. Abre de martes de domingo de 9 a 20, pero las piletas cierran a las 19. Info sobre los precios de esta temporada, podés comunicarte al 4693-2829 (campo de deportes) o a estos números fijos 4381-6704; 4379-0519/0520.



Sindicato de Pasteleros (Camino de Cintura 6455). El predio posee un amplio parque con mucho verde, sector de mesas y sombrillas, 10 quinchos con parrillas, 2 piletas de natación y 1 pileta para niños, amplios vestuarios, confiterías, canchas de fútbol profesional, playón multifuncional (papifútbol, ténis y voley), salón de juegos, juegos infantiles, salón de fiestas, estacionamiento y seguridad las 24 hs. El complejo permanece abierto todo el año. Tarifa general: lunes a viernes 2500 pesos por persona y sábados, domingos y feriados 3000.

– Entradas anticipadas: entre 50 y 499 entradas 1600 pesos (por entrada), 500 entradas o más 1200 (por entrada).

– Niños a partir de 6 años pagan entradas.

– Abierto de lunes a lunes, excepto JUEVES CERRADO

– Pileta abierta de 11 a 18.

Piletas del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA) (Au. Tte. Gral. Ricchieri Km. 21500, Ezeiza). El predio cuenta con una pileta de natación, una pileta para niños y una pileta climatizada. Hay restaurante, quincho y kiosko, 360 parrillas al aire libre y 48 cubiertas, 2 canchas de fútbol profesional, una cancha de césped sintético, 4 canchas de tenis, 7 de paddle. Vestuarios con duchas, estacionamiento, juegos y consultorios médicos. Abre de 9 a 19

Consultar precios al 4487-6048 / 4487-0605

Campo Recreativo Ruta Sol (UOM) (Camino de Cintura 6579, 9 de Abril, Esteban Echeverría). Ofrece un amplio predio con mucho verde y zonas de esparcimiento, ideal para niños.

– Abre de martes a domingos y feriados de 8 a 20.

– Tarifa general: 1500 pesos.

– Niños menores de 12 años ingresan gratis y acompañadas de un adulto.