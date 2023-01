Las líneas provinciales y municipales de colectivos del AMBA comenzaron a reducir los servicios al 50% a partir de las cero de este martes 10 de enero, según informaron en un comunicado las cámaras empresarias representativas de la mayoría de las empresas provinciales y municipales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Las razones que esgrimen en el documento firman la Cámara empresaria de Autotransporte de pasajeros y la Cámara del Transporte de la provincia de Buenos Aires son la falta de actualización de costos, cuyos precios no se actualizan desde agosto de 2022, el pago incompleto de los gastos ya reconocidos oficialmente y adicionalmente, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires se verifica una demora en el pago de las compensaciones tarifarias que posibilitan el funcionamiento de los servicios.

Sin estos ingresos, advierten las Cámaras, y habiéndose agotado todas las vías de financiamiento, la mayoría de las empresas se encuentran imposibilitadas de continuar operando con normalidad.

En el sector dicen que “es la única posibilidad de sector para no agotar de manera inmediata los pocos recursos operativos que aún quedan disponibles en las empresas.” Por otra parte, aclaran que el reciente aumento de tarifa no genera un mayor ingreso a las empresas, sino que el mayor pago de los usuarios se traduce en una menor erogación por compensaciones de Estado, incluso inferior a la mayor recaudación por venta de boletos, por lo que ese incremento no mejora las finanzas de las empresas de transporte.

Las líneas de colectivos que podrían verse afectadas con trayectos en AMBA son las siguientes: 2, 4, 15, 29, 33, 37, 39, 45, 46, 47, 49, 53, 59, 61, 62, 64, 70, 80, 86, 88, 93, 95, 96, 97, 102, 105, 114, 118, 123, 124, 126, 129, 143, 154, 160, 166, 179, 180, 181, 185, 193, 203, 205, 218, 228F, 236, 244, 248C, 269, 284, 288, 291, 295, 302, 303, 306, 311, 312, 313, 315, 318, 320, 325, 328, 329, 333, 338, 350, 351, 355, 378, 382, 390, 395, 406, 407, 422, 437, 440, 441, 443, 464, 463, 461, 462, 500, 501, 502, 503, 504, 506A, 509, 511, 518, 520, 522, 524, 527, 541, 543, 544, 549, 561 y 562, 621, 622, 628, 630, 634, 707, 721, 740, 910, 911, 912, 914 y 915.