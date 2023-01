Un enfermero, docente universitario, emergentólogo y sanitarista de Burzaco denunció ante la Justicia Penal que las ambulancias de Varela del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) transportaban y asistían pacientes con urgencias y emergencias de salud mientras eran atendidos por Técnicos en Emergencias Sanitarias y Desastres, los cuales ejercían la medicina en reemplazo de médicos profesionales.

Eduardo Arellano, docente universitario en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) es quien denunció la situación de las ambulancias del SAME ya que supo por sus alumnos de la Universidad y por enfermeras trabajadoras en los centros de salud de Varela lo que estaba sucediendo con la atención de los pacientes.

“Ante un paciente que llamaba por una urgencia rítmica o un infarto, lo atendía un técnico sin matrícula de médico y prescribía un tratamiento y diagnóstico para medicar en el domicilio. Verdaderamente era una atrocidad, por eso realicé la denuncia”, comentó Arellano en diálogo con Brown On Line.

La denuncia por ejercicio ilegal de la medicina fue hecha y quedó radicada en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI Nº2) de Florencio Varela, y luego llegó al Municipio.

La Ley 906/17 establece organización y funcionamiento para móviles de traslado sanitario, es decir, instaura quiénes tienen que estar arriba de la ambulancia en la atención a pacientes con riesgos de vida, debiendo ser el chofer médico y enfermero.

Eduardo Arellano explicó que “el Municipio de Varela con respecto a mi denuncia actuó muy rápido, ya que se les bajó el contrato a todos los Técnicos que estaban arriba de la ambulancia y fueron lamentablemente despedidos” y agregó que “ya sabemos que el Intendente de Varela, Andrés Watson, firmó un decreto para que eleven un presupuesto para la contratación de médicos y enfermeros para completar los planteles de las ambulancias”.

Las ambulancias trabajan en todo el distrito y tienen sus bases en los centros de salud, y al trabajar con cualquier emergencia en la vía pública “se asisten constantemente a personas, por eso siempre tienen que ser médicos los que estén, no puede haber un problema así nunca más, como bien sabemos que hoy sucede en el Municipio de Lanús donde el jefe del SAME local es docente de técnicos que reemplazan médicos, por eso, también haremos la denuncia correspondiente”, concretó Arellano en diálogo con Brown On Line.