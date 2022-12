Un usuario compartió un tweet un día antes de que se disputara la tan ansiada final por la Copa del Mundo, en el que mostró cuál era su patente automovilística y generó sorprendentes interpretaciones místicas.

“Hace tres años tengo este auto. Ayer me di cuenta el mensaje que tenía la patente: Messi, la tercera, el 18” escribió @MatiGC en referencia a su patente “LIO 318.”

Matías vive en el barrio porteño de Agronomía, es hincha de Boca y le dijo a Brown On Line que es “re cabulero pero para el mundial casi no las llevé a cabo porque el primer partido rompió todas las estructuras”, aunque para el resto de los juegos respetó no ver el inicio y sí compartir en redes “alguna foto alusiva a Messi”.

El tweet no tardó en generar casi mil comentarios, más de 15 mil retweets y 203 me gusta: “Abajo dice Segurola (en referencia a una de las calles en las que vivió Maradona) . Dios mío, si sucede nunca más vendas ese auto”, comentaron. A lo que el dueño del rodado contesto que “si se da, lo vendo a un coleccionista”.

Abajo a la izquierda el auto dice “Segurola”, lo que llevó a que muchas personas relacionen esto con la famosa esquina Segurola y Habana, donde se encontraba el departamento en el que vivió el gran Diego Maradona.

El auto de Matías es un Chevrolet Agile modelo 2012, cuenta con unos 70 mil kilómetros y para él “es una reliquia que si alguien, un coleccionista, puede cuidarlo mejor y darle el altar que necesita, serviría”, contó Matías a Brown On Line.

También muchos comentaron que “la suma de los números da 12” en referencia a que el 12 es el número del mes de diciembre, mes en el cual sucedió la final. “Elijo creer”, respondían usuarios. Además, el 3 de la patente, fue interpretado como la tercera copa que obtuvo la Selección el domingo.



Con la repercusión que su tweet generó en la red, sus conocidos le enviaban las cuentas de memes que se apropiaban de la broma y preguntaban si era su auto. “Algunos me dijeron que deje el auto intacto y que aportaban para que tenga uno nuevo”, destacó entre risas el dueño del Agile.