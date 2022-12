“Cuando insultas a los jugadores, se va el técnico”, empezó su mensaje San Martín de Burzaco en sus redes sociales para contar que Christian Ferlauto, ex DT del Azul, se va a trabajar a un club grande de Chile como ayudante de campo de un ex DT de Independiente. Con ese sugestivo posteo, los de Burzaco le desearon éxitos al DT y, de paso, le pasaron factura a los hinchas.

Ferlauto tiene tres períodos en San Martín de Burzaco. Lo dirigió en 2014 y lo condujo a lograr el ascenso a la Primera C luego de seis temporadas en la D, la última categoría del ascenso argentino. Fue un 17 de noviembre de 2014 tras igualar 1-1 ante Atlas en el Francisco Boga de Burzaco.

El último paso de “Ferla” fue en mayo de 2002. El DT se fue del club tras una racha de nueve partidos sin conocer la victoria y después de la goleada ante Deportivo Español. En 2018 había tenido su segundo paso por el club de Burzaco.

La primera experiencia de Ferlauto fuera del país fue en el ascenso de Perú en el Sport Loreto de ese país, donde dirigió 23 partidos y obtuvo 6 triunfos, 6 empates y 11 derrotas. Luego pasó por Venezuela en el Trujillos Fútbol Club, dónde tuvo pocos partidos y no tuvo una gran performance.

Ahora cruzó la cordillera para integrarse a la Universidad Católica, uno de los grandes de ese país que inició su pretemporada el 10 de diciembre con la incorporación del ex Boca Guillermo Burdisso, el ex San Lorenzo Franco Di Santo y el ex Racing Club de Avellaneda Eugenio Mena como nuevos refuerzos. El gerente deportivo del club es el ex arquero argentino José María “Tati” Buljubasich.