La línea C del subterráneo porteño está interrumpida hoy por una sorpresiva medida gremial, informaron fuentes viales. La línea C, que realiza el servicio entre las estaciones terminales de Retiro y Constitución y que traslada diariamente a 130.000 pasajeros, no inició su servicio por una protesta de trabajadores en reclamo de mejores condiciones laborales, mientras que el resto de las líneas de subtes y el Premetro operan con su frecuencia habitual.

Se trata de una medida surgida como protesta a una decisión de la empresa, que suspendió a una empleada por “maltratar” a una pasajera. El gremio UTA (Unión Tranviario Automotor) realiza el paro por considerar “excesiva” esa medida.

En tanto, los servicios de trenes (Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Urquiza, Belgrano Norte, Belgrano Sur y el Tren de la Costa) funcionan a horario.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la circulación sobre la autopista Riccheri se encuentra fluida pero con demoras hacia Capital Federal en el enlace con la autopista Dellepiane; mientras que en sentido contrario, en el ingreso al aeropuerto internacional de Ezeiza, se presenta con marcha normal.

La avenida General Paz tiene un importante caudal de tránsito en todo su recorrido y con demoras en el tramo comprendido entre las zonas de los barrios porteños de Villa Lugano y Liniers.

Las autopistas Panamericana y del Oeste se encuentran con tránsito cargado en sentido al centro porteño, con demoras en los enlaces con la avenida General Paz.

También la circulación es intensa en los principales puentes que cruzan el Riachuelo (Pueyrredón, Nicolás Avellaneda, Ezequiel Demonty, Olímpico y de la Noria).

Por otra parte, se precisó que en las principales rutas nacionales (3, 5, 7, 9, 8, 12, 14, 205, y 40) hay circulación vehicular sin interrupciones en ambos sentidos, al igual que en la Autovía 2 y en el resto de las rutas atlánticas bonaerenses.