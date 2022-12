Entre jueves y el viernes se terminaron de confirmar todos los cruces de los equipos ganadores de lo que fue la fase de grupos y el cuadro de octavos de final en el Mundial de Qatar tomó su forma.

El jueves, el Grupo F sorprendió con Marruecos como el primero en fila, mientras que Croacia se metió en segunda lugar tras igualar y dejar afuera a Bélgica. Por su parte, Alemania quedó finalmente afuera a pesar del 4-2 a Costa Rica en un grupo que ganó Japón al vencer por dos goles a España.

El viernes, las últimas fechas fueron para el infarto. Uruguay le ganó a Ghana 2-0, y Corea del Sur dio vuelta el partido que estaba jugando con Portugal quedando segundo bajo un 2-1 como resultado final.

Camerún le cortó el invicto a Brasil venciendo 1-0 sobre el final del partido, aunque el equipo de Neymar quedó como líder del Grupo G. Suiza acompaña también a los Octavos tras ganarle 3-2 a Serbia.

Los choques serán: Países Bajos vs. Estados Unidos, Inglaterra vs. Senegal, Argentina vs. Australia, Francia vs. Polonia, Marruecos vs. España, Japón vs. Croacia, Portugal vs. Suiza y Brasil vs. Corea del Sur.

Por su parte, los equipos que quedaron fuera del Mundial en la Fase de Grupos son, Ecuador y Qatar por el Grupo A, Irán y Gales por el Grupo B, México y Arabia Saudita por el Grupo C, Túnez y Dinamarca por el Grupo D, Canadá y Bélgica por el Grupo F, Costa Rica y Alemania por el Grupo E, Ghana y Uruguay por el Grupo H, y Serbia y Camerún por el Grupo G.