Un hincha de Claypole que atiende un local comercial en Lomas de Zamora, concurrió al programa de TV “Los 8 escalones” y emocionó a todos con su historia de vida. Lionel llegó a la final del envío diario de Canal 13 donde contó que hace dos años le amputaron una pierna y que su idea era poder ganar el concurso para cambiar la prótesis.

“¿Con los dos millones que harías?”, fue la pregunta que le hizo el conductor al participante que concurrió al programa con una gorra del Tambero, que está en la antesala de su centenario. Él participante no dudó con su respuesta. “Cambiar el cono de la prótesis”, dijo, mientras se señalaba la pierna izquierda. Esto despertó la curiosidad de Kaczka, quien se intrigó con su historia y buscó conocerla un poco más. “¿El cono es la parte de arriba, la que se ve?”, quiso saber, a lo que Sánchez le explicó que estaba en lo correcto: “Claro, donde va el muñón, donde va agarrado”.

El participante se levantó levemente la bermuda para que se pueda entender un poco más su explicación a la par de que el conductor le consultó puntualmente por el motivo que la quería cambiar. Lionel comentó que quería una más anatómica, con mejor agarre, porque “se achicó el muñón, y al achicarse baila la pierna”.

Además, y como respuesta a un comentario de Guido, dio más detalles: “El cono es lo que se reemplaza y agarra a la pierna”. “La tengo hace diez meses, pero me cuesta todavía afirmarme, asegurarme”, expresó.

“Puedo caminar en mi casa sin nada, porque ya conozco los lugares donde me puedo apoyar”., reveló. Guido volvió a tomar la palabra y, luego de escucharlo con atención, le manifestó: “O sea, no es tan sencillo como a veces se presentan esos nuevos modelos”. Ante esto, Lionel indicó que para él, desde su propia experiencia, no fue nada fácil.



“Próximamente empezaré a juntar el dinero, que es alrededor de $500 mil, para conseguir el cono más liviano. Seguramente saque alguna rifa o haga sorteos, por lo que la ayuda de los vecinos va a ser fundamental”, reveló.