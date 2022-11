En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires compartió una serie de datos sobre la enfermedad y la cantidad de personas que desconocen la condición.

Uno de cada 10 bonaerenses mayores de 18 años o más tiene diabetes y el 40 por ciento de ellos no lo sabe, detalló el Ministerio de Salud a cerca de esta enfermedad que, por varios años, no da síntomas y por eso hay personas que no saben si la tienen, pero para las personas que sí saben de su existencia, en la provincia la Ley 11620 propone mejorar su calidad de vida con diabetes a través del Programa de Diabetes de la Provincia de Buenos Aires (PRODIABA) que depende de la Dirección de Prevención de Enfermedades No Transmisibles.

El programa brinda al paciente insumos farmacológicos y no farmacológicos para el tratamiento de la patología incluyendo diversos tipos de insulina, antidiabéticos orales en comprimidos, jeringas y agujas para la aplicación de insulina y tiras reactivas para determinar el nivel de glucosa.

Las personas que residan en la provincia de Buenos Aires y que no cuentan con obra social o prepaga, podrán sin problema acceder a estos insumos acercándose a un hospital público o centro de salud cercano a su domicilio que atienda la enfermedad y allí se le solicitará DNI y negativa de ANSES para ser inscripto/a en PRODIABA.

En caso de tener indicación de medicación en comprimidos, insulinas en frasco ampolla, agujas, lancetas, tiras reactivas y biosensores, el/la médico/a completará la planilla de inscripción al programa y la firmará con sello.

También, en caso de indicación de insulinas en lapiceras, el/la médico/a tendrá que completar la preinscripción de análogos de insulinas o lapiceras y enviarla para autorizar.

La persona solicitante retirará una vez por mes en la farmacia donde realizó el trámite todos sus insumos y medicamentos y cada 15 meses deberá renovar la inscripción ya que la misma tiene cierta validez.