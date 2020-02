Luego de que un sector de la Unión Tranviario Automotor (UTA) anunciara un paro de colectivos en todo el país para este martes 11 de febrero en reclamo de mejoras salariales y laborales, se conoció que afectará a las empresas San Vicente y DOTA, entre otras.

Se verán afectados los servicios de la empresa San Vicente, que controla las líneas 79, 74, 51, 177 y 435, que no prestarán servicios. La línea 514 no se verá afectada. Las líneas de la empresa Yito de Lomas de Zamora (líneas 541, 543, 544, 561 y 562) no prestarán servicios.

La convocatoria al paro fue resuelta por la agrupación Juan Manuel Palacios de la UTA que preside el dirigente Miguel Ángel Bustinduy. No cuenta con el aval de la comisión directiva encabezada por Roberto Fernández. Anunciaron que cortarán el tránsito en Puente La Noria.