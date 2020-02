Hay bajo, piano, saxo, batería, guitarra y voces. De Burzaco, Adrogué y Temperley. El Viaje de Jim ya tiene cinco años de ruedo, con recitales en el Espacio Cultural Padilla y Cultura del Sur, entre otros, y se volvió una de las bandas juveniles más escuchadas en Almirante Brown. En mayo de este año lanzarán su primer trabajo profesional.

“La banda surge a partir de otra banda que tuve a los 12 años de heavy metal«, arranca hablando Joaquín Marti, su guitarrista. «Empezamos siendo Tincho Hiriart (voces) y yo con otras dos personas, teníamos una banda tributo a The Doors . Cuando nos separamos y quedamos los dos, a los tres años, conocimos a Juan Guardia (bateria) y Tomas Witenas (saxo). Y finalmente nos fusionamos con una banda de funk, que se llamaba Groovesur, en donde se sumaron Marcos Bori (teclado), Lisandro Bassetti (bajo) y Charo Pastorale (voces), y nació el Viaje”.

Processed with VSCO with 3 preset

Hace dos años que “El Viaje” está trabajando en su tercer disco. “Es la primera vez que vamos a presentar algo más elaborado. Va a tener ocho canciones. En algún punto es el resultado de intercambio de ideas y de acerbo músico-cultural, convergen nuestras perspectivas estéticas de lo que creemos que es la música”, explica Joaquín y agrega “no compartimos la filosofía de creer que la música de antes es mejor que la de ahora. La música es todo. Es un discurso social. Cada época y cada generación la va apropiando y la modifica”.

“Hoy juntarse a tocar es bastante difícil, requiere de mucho esfuerzo. Más aun sabiendo cual es el contexto cultural, comercial actual, en el que se consume la música. Nosotres escuchamos lo que escuchan hoy les pibes como por ejemplo trap. Nos influencia. No tenemos prejuicios. Entendemos que hay música para todo, para sentarse y escuchar, elegir tener una experiencia estética y también hay música para salir a bailar y divertirse. Ninguna es mala o buena, son distintas y conviven. Es muy sesgado opinar que algo no es correcto o no está bien”, opina Marti de los nuevos géneros musicales presentes entre los y las adolescentes.

En el 2017 la banda del sur grabó su primer EP, de cuatro canciones, en un formato bastante sencillo, sin demasiada inversión ni de dinero ni de tiempo. Un año después sacaron su segundo disco EP de cuatro canciones, que está disponible en Youtube y Spotify. “Por eso estamos hace bastante tiempo laburando con lo que se viene. De alguna manera representa nuestro primero proyecto “serio””, comenta el guitarrista.

En sus redes sociales, “El Viaje de Jim” cuenta con más de dos mil seguidores.