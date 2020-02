Tomás Agustín Pozzo tiene 19 años, juega de volante por izquierda y firmó su primer contrato profesional la semana pasada con uno de los clubes más importantes de la primera división del fútbol argentino: Independiente.

Tomás nació en Adrogué, vive en Longchamps y en Rafael Calzada, con su mamá y su papá, respectivamente y terminó el colegio en 2018 en el “Latinoamérica” de Burzaco. Dice que “el rol social que cumple el fútbol es muy importante, ya que no todos nacemos en las mismas condiciones ni tenemos la misma suerte de criarnos con una familia que nos sustente.”

Los primeros pasos futbolísticos de “Toto”, como lo apodan sus allegados desde chico, fueron en el Club Atlético Calzada, con tal sólo cinco años. Luego de formarse y aprender lo básico, a los 8 se fue a probar en a Banfield.

En el Taladro jugó hasta los 14 y lo dejaron libre en la categoría pre-novena, situación que le provocó tristeza pero no desaliento. “Mi último año de baby fútbol lo hice en el Club Almafuerte de Monte Grande, en donde jugaban varios compañeros míos de Banfield y de los que me había hecho muy amigo. Ahí me retiré. Y con la cabeza puesta en conseguir club me fui a probar a Independiente.”

“A mi toca vivirlo desde el club en donde juego, pero son muchos los compañeros que necesitan ayuda de los profesionales o desde lo económico, como algún viático o firmando un contrato para que puedan seguir ejerciendo la profesión del futbolista. El hecho de ofrecerte terminar el colegio o darte el almuerzo. Me parece que eso te saca de contextos que muchas veces no son favorables”, asegura el enganche que prontamente hará localía en el Libertadores de América.

Actualmente juega en reserva y sus referentes futbolísticos son el argentino Guillermo Matías “Pol” Fernández, jugador de Boca Juniors, y Luka Modrić, el croata que juega en el Real Madrid. Pero hace una distinción a la hora de elegir sus favoritos: “Son mis referentes futbolísticos pero no sólo desde el juego sino desde el cuidado y la conducta que tienen para que las cosas marchen bien.”