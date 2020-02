San Martín de Burzaco empató ayer 1 a 1 ante Ituzaingó en la cancha del Verde, en un juego válido por la fecha 21 de la Primera C del Fútbol Argentino y sumó así su segundo empate consecutivo.

En un primer tiempo donde Sanma no logró hacerse de la pelota, no tuvo precisión y casi no se arrimó al arco rival, Ituzaingó manejó los hilos del partido aunque sin ejercer un domicilio total sobre el equipo dirigido por Ariel Perdiechizi.

La segunda mitad lo mostró a Sanma ciertamente «dormido». Y enseguida lo pagó caro. Una mala salida desde el arco de Scurnik le sirvió la pelota a Luna, que pisó el área grande y cruzó un derechazo inatajable para el 1 a 0.

El Azul parecía no tener argumentos para el empate, pero fue como pudo. Mejoró algo la salida, trató mejor la pelota, el local se retrasó mucho en su propio campo y por un centro desde la derecha y una mala salida del arquero local, David «Chiqui» Ledesma empató de cabeza cuando faltaban dos minutos para el final.