El bailarín y coreógrafo Fabián Serna ganó el domingo el título de campeón en el Festival Nacional de Malambo de Laborde, el más importante de esa danza solitaria que el gaucho baila, según algunos autores, desde 1840. Serna es oriundo de Caseros y es maestro de danzas folklóricas.

Con las primeras luces del domingo 19 de enero de 2020, Serna, un excelso bailarín además de un grandísimo malambista, había ganado otra vez para Buenos Aires el título en aquella ciudad cordobesa y se convertía en el campeón número 53 del festival cordobés.

El campeón tomó el micrófono, templó la garganta inundada de emoción y debió respirar hondo para poder hablar. Agradeció a su familia, a sus amigos, a su equipo de trabajo “donde nos apoyamos para seguir adelante cuando caemos”, dijo.

Y dejó su mensaje: “Quiero aprovechar para decirles que los felicito a ustedes porque Laborde mantiene vivas las tradiciones y el folklore. Nosotros somos responsables de que la luz del malambo se mantenga viva por siempre y de poder compartir el aprendizaje constante con niños y con grandes. Nunca dejamos de aprender. Eso es importante que le digamos a los chicos”, dijo.

Emocionado, Serna continuó ante el silencio del público: “Lo más importante es trascender como personas, no importa perder o ganar. Tenemos que ser campeones de la vida todos los días. Lo que importa es el viaje no el destino. No se olviden que ganar es ser uno mismo. Muchas gracias a todos. La vida es un malambo”, cerró ante el aplauso. Y enseguida, con el trofeo el sobre el escenario, dibujó las fintas de su primer malambo como campeón, vestido de surero.



Serna se sumó así a la selecta lista de malambistas campeones de Buenos Aires, que a partir de 2002 integran Adrián Vergés y Ariel Pérez en 2004 para esa provincia.



Quién es el campeón

Fabián, que dirige la compañía Legión Malambo, llegaba a Laborde con cierto cartel que se le cuelga a los subcampeones, una regla no escrita –y que no siempre se cumple- para la cual el subcampeón de un año en el campeón del siguiente. Con un malambo delicado, sin tanta estridencia, marcado por la precisión y la delicadeza, Fabián se alzó con un trofeo que mereció la felicitación de propios y extraños.

Serna es un bailarín con rodaje internacional. Bailó en Alemania, Suiza, Italia, Francia, Inglaterra, España, Japón, Chile, Brasil, Uruguay, Estados Unidos y Colombia y creó hace 10 años la compañía Impacto Malambo, con la que bailó en escenarios de Las Vegas, Estados Unidos.

Con claros rasgos actorales, el campeón es maestro nacional de danzas folklóricas y actuó también en Fuerza Bruta, la compañía de Diqui James. En nuestro país formó parte de Stravaganza, de Flavio Mendoza. Pero ahora con el campeonato ganado en Laborde cumplió un viejo sueño resumido en abrazos largos y en lágrimas de emoción, dignas de un gran campeón nacional de malambo.