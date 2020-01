El plantel de Brown de Adrogué se entrena en su estadio a la espera de viajar a la pretemporada que realizará en Balcarce del 12 al 18 de enero.

La buena nueva para el plantel de Pablo Vico es que se sumó a Juan Manuel Requena, un volante que llega desde Newell’s Old Boys para reforzar al equipo de Pablo Vico.

«Vine a préstamo por seis meses a Brown, para sumar continuidad, porque en el último semestre no estuve jugando mucho. Me habló el técnico, Pablo Vico, que querían un jugador con mis características, que confiaban en mí para que pueda sumarme estos seis meses en el plantel, que no habían sido unos primeros seis meses buenos, pero que confiaban que iba a salir todo adelante”, declaró Requena.

Tras la pretemporada en las sierras, Brown de Adrogué tiene definidos dos partidos amistosos, uno el 25 de enero contra Atlanta otro ante Platense el 1 de febrero.

Sin Gastón Grecco (dejó el fútbol y asumió como coordinador de los juveniles) ni Fernando Cosciuc, Rodrigo Burgos ni Emanuel Coronel, Vico apunta a reforzar el mediocampo y la delantera, pues no sabe si podrá contar con Felipe Cadenazzi y Matías Linás, ambos en recuperación de sendas lesiones.