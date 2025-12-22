El Municipio de Almirante Brown lanzó una serie de recomendaciones para que los vecinos eviten el uso de pirotecnia sonora durante la Noche Buena y la Navidad; y también recordó que rige la ley de alcohol cero para que quienes conduzcan no ingieran alcohol previamente.

Respecto del uso de la pirotecnia sonora, desde la Comuna browniana recordaron que en nuestro distrito rige la prohibición para su venta y se instó a que la comunidad utilice pirotecnia lumínica, es decir aquella que no provoca ruidos mediante detonaciones, en defensa de los vecinos y vecinas con TEA y TGD, adultos mayores y también de los animales.

En ese marco durante las últimas jornadas se intensificaron los controles para verificar el cumplimiento de dicha ordenanza, la N° 11.416, impulsada por el Municipio de Almirante Brown y aprobada en el año 2019 por el Concejo Deliberante browniano.

Esta histórica iniciativa viene a saldar un reclamo histórico y es celebrada y saludada desde las asociaciones sobre TEA y TGD locales, como así también por las entidades protectoras de animales.

Otra de las recomendaciones se relaciona con la ley de alcohol cero para que los conductores de cualquier tipo de vehículo no ingieran alcohol, con el fin de evitar accidentes. En esa línea, se recomendó la selección de un conductor designado en caso de que sea necesario.

“En estas Fiestas evitemos la pirotecnia sonora en defensa de nuestros adultos mayores, los vecinos con TEA y TGD y los animales y también el consumo de alcohol para quienes manejen. Celebremos en paz, en familia o con amigos, pero siempre respetando al prójimo”, subrayó Mariano Cascallares.

Finalmente, se recordó que en Almirante Brown está vigente la línea telefónica 0800-222-7696 para denunciar los puntos de venta de pirotecnia sonora o ilegal en nuestro distrito. Además, para alertar sobre cualquier emergencia los teléfonos del Centro de Operaciones Municipal (COM) son 2206-1300 y el 147.