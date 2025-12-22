La policía detuvo a siete integrantes de una banda dedicada al robo de camionetas de alta gama que tenía una de sus bases más importantes en Llavallol, partido de Lomas, en una investigación que empezó en marzo de este año y fue dirigida por el Departamento Judicial de Quilmes. Los investigadores tenían el dato de que había una organización criminal dedicada al robo y la comercialización ilegal de camionetas Toyota Hilux y Mercedes-Benz.

Secuestraron ocho vehículos de alta gama robados recientemente, elementos de imprenta utilizados para falsificar stickers identificatorios, diez kits de seguridad de Toyota Hilux, computadoras utilizadas para el arranque de las camionetas y centenares de llaves adulteradas. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, imputados por el delito de asociación ilícita. Además, se libraron órdenes de captura para otros dos sospechosos que permanecen prófugos y son buscados por la Policía.

Según se pudo establecer, los hechos se cometían en su mayoría en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego, los vehículos eran trasladados a distintos puntos del Conurbano bonaerense, donde eran desguazados, adulterados y ocultados. Uno de los principales lugares de acopio funcionaba en Llavallol, aunque también se detectaron domicilios utilizados como depósitos en Florencio Varela, Berazategui, Moreno y General Rodríguez, de acuerdo a lo que informa el diario La Unión.

La banda demoraba unos tres días en modificar las numeraciones registrales de las camionetas, confeccionar documentación apócrifa y preparar los rodados para su posterior venta. A partir de la información reunida, efectivos de la Policía Bonaerense realizaron allanamientos en los domicilios sospechados, logrando la detención de siete personas señaladas como integrantes de la organización.