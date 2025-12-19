El Municipio de Almirante Brown llevará adelante durante los días previos a la Navidad una serie de propuestas a cielo abierto en distintas localidades del distrito con el objetivo de acompañar a las familias y fortalecer la actividad comercial local mediante jornadas con promociones, espectáculos, paseos de compras y actividades recreativas.

“Seguimos generando espacios de encuentro para que nuestros vecinos puedan disfrutar de la navidad en su barrio, acompañando al comercio local y promoviendo actividades culturales al aire libre”, destacó Mariano Cascallares.

Una de las propuestas será “Adrogué a Cielo Abierto”, que se desarrollará el domingo 21 de diciembre desde las 10 horas en el Centro Comercial de esa localidad browniana. La jornada incluirá importantes sorteos, promociones especiales, premios, la realización de la Expo Vivero en Plaza Brown y un paseo de compras para toda la familia.

Además, habrá un recorrido especial de Papá Noel, quien partirá desde la Casa de la Cultura a las 16 horas y volverá a presentarse a las 18, ofreciendo un momento especial para niños y niñas que se acerquen a compartir la jornada.

En tanto, el sábado 20 de diciembre a partir de las 18 horas, se realizará “Burzaco Vibra a Cielo Abierto”, en el centro comercial de esa localidad. La actividad se desarrollará sobre la calle Eugenio Burzaco, entre 25 de Mayo y Roca, donde los vecinos podrán disfrutar de promociones, propuestas gastronómicas y shows en vivo.

Finalmente, las actividades continuarán el martes 23 de diciembre desde las 17 horas con “Claypole a Cielo Abierto”, que se desarrollará sobre la calle Alcorta, entre Remedios de Escalada y Dean Funes, en el centro comercial de la localidad. La jornada incluirá promociones especiales, espectáculos musicales y una variada propuesta gastronómica, en un entorno pensado para que las familias puedan realizar sus compras navideñas al aire libre.

Todas las actividades son organizadas de manera articulada por la Comuna, el Instituto Municipal de las Culturas y la Secretaría de Relaciones con la Comunidad, junto a comerciantes y entidades locales, con entrada libre y gratuita.