«Si no hay respuestas haremos un paro nacional» , dijo la conducción de la CGT, quienes junto a otros sindicatos y organizaciones se movilizan ayer en rechazo al proyecto que envió el Presidente al Congreso y que modifica leyes laborales básicas y se está debatiendo en el Senado, durante el periodo de sesiones extraordinarias.

El cosecretario general de la CGT Jorge Sola sostuvo este jueves que el proyecto de reforma laboral de Javier Milei tiene “más de 50 años” y que también había sido impulsado por “los milicos” en los 70. Además, cuestionó al Gobierno por “atacar con el proyecto de Presupuesto a la Discapacidad, la ley de emergencia pediátrica, el sostenimiento del Hospital Garrahan y la educación”. “Para que hayan trabajadores en negro lo que hay primero es una economía en negro, y este Gobierno vino para profundizar más y más pobreza en la Argentina”, denunció Sola. “Le decimos que no a esta reforma entreguista y a los senadores, ojo con lo que hacen”.

El cosecretario general de la CGT Octavio Arguello sostuvo este jueves que la central le dice “rotundamente no” a la reforma laboral “entreguista” que impulsa el gobierno de Javier Milei. Así se manifestó el dirigente sindical durante la marcha que la organización hizo en Plaza de Mayo, donde le advirtió a los senadores: “Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se los vamos a demandar”. “Es mentira que se dé más trabajo quitándole sus derechos, y dando cada vez más horas de trabajo”, alertó. Arguello llamó a “ganar la calle” y “pelear por los derechos de los trabajadores y sus familias”. El dirigente advirtió que, si no hay respuestas, el reclamo la CGT avanzará con un plan de lucha que culminará en un “paro nacional”, lo que generó ovación entre los manifestantes.

Por su parte, el cosecretario Cristian Jerónimo señaló que la central se opone a la reforma laboral «porque no genera nada a favor del mundo del trabajo. Está redactada de forma maliciosa a favor de las grandes corporaciones y empresas. No favorece a las pymes», insistió. “La CGT no va a dar ni un paso atrás, así lo marca nuestra historia”, completó. En tanto, el cosecretario general Jorge Sola sostuvo que el proyecto de reforma laboral tiene “más de 50 años” y que también había sido impulsado por “los milicos” en los ‘70 y volvió “recargado en los ’90”, para terminar “en 2001”.