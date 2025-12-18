Un bebé fue abandonado dentro de una bolsa de compras en la localidad bonaerense de San Francisco Solano, el caso generó conmoción e indignación y se supo que el recién nacido se encuentra en buen estado de salud. El niño sobrevivió gracias a que dos jóvenes que caminaban por la zona escucharon ruidos, se acercaron y lo rescataron a tiempo.

El hecho ocurrió sobre avenida Monteverde, entre las calles 886 y 887. Allí, entre la oscuridad y la vegetación, el recién nacido había sido dejado completamente indefenso, envuelto y sin posibilidad de moverse.

Al advertir la situación, las chicas actuaron de inmediato: levantaron al bebé, pidieron ayuda y lo trasladaron al hospital local, donde ingresó con signos de hipotermia pero fuera de peligro, según confirmaron fuentes médicas. El rápido accionar fue clave para salvarle la vida.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que ya analiza imágenes de cámaras de seguridad de la zona. De acuerdo a los primeros datos, una mujer llegó al lugar minutos antes acompañada por un hombre. Luego de permanecer un breve lapso en el sector, colocó al recién nacido dentro de una bolsa de tela, lo dejó entre los pastizales y escapó.

Las imágenes registraron con claridad el momento del abandono y el posterior alejamiento de la sospechosa, lo que permitió avanzar con la identificación de los responsables. No se descarta que haya más personas involucradas.

Mientras tanto, el bebé permanece internado bajo observación y a resguardo de los organismos de protección de la niñez. La causa fue caratulada como abandono de persona, un delito grave que podría agravarse por la condición de vulnerabilidad extrema de la víctima.

El caso generó conmoción entre los vecinos de la zona, que destacaron el coraje y la rápida reacción de las jóvenes que evitaron una tragedia. “Si no lo encontraban, no sobrevivía”, coincidieron fuentes del caso. Por el momento se desconoce el paradero de la mujer que quedó registrada por las cámaras de seguridad cuando llevan al recién nacido y lo abandonan.