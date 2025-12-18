“Clausurado por ARCA”, dice la faja que la ex AFIP pegó ayer en avenida Alsina 1908, esquina Lamadrid, en Lomas Este, para clausurar el local de la cadena de heladería La Veneciana. “Por razones tributarias, esta sucursal se encuentra temporalmente cerrada”, señalaron desde la empresa.

“Queremos llevar tranquilidad a nuestros clientes: el cierre no responde a ninguna cuestión vinculada a la higiene, la seguridad alimentaria ni a la calidad de nuestros productos”, aclararon. Y agregaron que ya se encuentran trabajando para resolver la situación administrativa y reabrir el local a la brevedad.

Esta clausura no es la primera de la cadena que tiene varios locales más en Lomas y Banfield. En aquel momento, cerraron temporalmente los locales ubicados en Mariano Boedo 311 y en la esquina de avenida Colombres e Italia, en el centro de Lomas, además del local de Cochabamba 312, en Banfield. Días después, todos retomaron su actividad.

Según relataron entonces vecinos y empleados, el motivo también había sido fiscal y administrativo. “No hubo ningún problema de higiene ni humano. Por suerte ya se normalizó y las puertas se volvieron a abrir para la gente”, aseguraron en ese momento.