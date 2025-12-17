Una mujer de 89 años murió esta madrugada en su casa de Longchamps luego de que un grupo de delincuentes ingresara a su domicilio con fines de robo, la atara y el robara elementos de su casa de esa localidad browniana, en un hecho ocurrido hoy a la madrugada en Bolívar, ente Juan de Garay y Don Pelayo, de Longchamps.

Cuando los investigadores ingresaron a la casa encontraron a la mujer, identificada como Luisa Caporalini, de 89 años, sola en su casa, golpeada y maniatada. De ahí que los fiscales de la UFI 2 de Almirante Brown caratularon la causa como homicidio en ocasión de robo.

La comisaria de la jurisdicción, la división homicidios y la policía científica le levantaron rastros, y por estas horas peritan teléfonos celulares y analizan las cámaras con la colaboración del COM para identificar a los autores del hecho.

(noticia en desarrollo)

Imagen ilustrativa