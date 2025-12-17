El Municipio de Lomas de Zamora llevará adelante este sábado 20 de diciembre, a partir de las 17, una nueva edición del festival «Navidad en Comunidad». El evento, que se desarrollará en la Plaza Grigera, ubicada en Av. Hipólito Yrigoyen 8700, se propone como una jornada donde la cultura y la solidaridad se encuentran para celebrar las fiestas junto a los vecinos del distrito.

El punto central de la convocatoria es la campaña impulsada por el Programa Compartir Lomas, que invita a las familias a acercar un juguete nuevo o en buen estado durante la jornada. Estas donaciones serán destinadas a niños y niñas de diversas instituciones locales, buscando fortalecer los lazos comunitarios y asegurar que todos los chicos de la ciudad tengan un regalo en estas fiestas.

En el plano musical, el festival contará con un cierre de alto nivel encabezado por La Bomba de Tiempo, la reconocida murga y grupo de percusión , y Nonpalidece, una de las bandas fundamentales del reggae argentino desde mediados de los 90, vuelve a Lomas tras una serie de presentaciones exitosas en el distrito. Con su música cargada de mensajes positivos y conciencia social, el grupo liderado por Néstor Ramljak se ha consolidado como un favorito de distintas generaciones que suelen acompañar masivamente sus shows.

A la propuesta se sumará Chala Rasta, la histórica banda de reggae local que este 2025 celebra 35 años de trayectoria. En lo que será su último show del año, el grupo lomense llevará a la Plaza Grigera sus composiciones centradas en la igualdad social, la reivindicación de los pueblos originarios y la mirada crítica sobre la realidad humana.