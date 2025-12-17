El Municipio de Almirante Brown, a través del Instituto Municipal de la Economía Social (IMES), invita a los vecinos a visitar la Tienda Brown, un espacio donde más de un centenar de emprendedoras y emprendedores del distrito exhiben y comercializan productos con creatividad, calidad y el inconfundible sello local. Con una amplia variedad de propuestas -que incluyen accesorios, textiles, indumentaria, decoración, artesanías y productos de diseño- «Tienda Brown» se consolida como una alternativa ideal para quienes buscan regalos originales y con identidad browniana en estas Fiestas.

El espacio funciona en el Incuba Brown, dentro del Instituto Municipal de la Economía Social, ubicado en Cruz del Sur al 1200, en Burzaco, y abre sus puertas de lunes a viernes, de 9 a 17, y los sábados, de 9 a 13. Con precios accesibles y opciones para todos los gustos, cada propuesta refleja el esfuerzo, la dedicación y la calidez de quienes producen en el distrito y que además forman parte de la marca colectiva “Hecho en Brown” una iniciativa destinada a fortalecer la identidad local y reconocer el trabajo de nuestros emprendedores y productores.

Entre los rubros disponibles se encuentran accesorios, artesanías, trabajos en madera y cerámica, cosmética y perfumería, decoración, encuadernación, herrería, indumentaria, juguetes, marroquinería, productos personalizados, textiles, viveros, sublimados y pequeñas unidades productivas alimentarias como pastelería y dulces.