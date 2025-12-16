La tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, declaró que la enviaron a vaciar computadoras y retirar documentación. La mujer se encuentra detenida, tras el hallazgo en su casa de computadoras, material y las llaves de las cajas fuertes que estaban en el galpón ubicado sobre Hipólito Yrigoyen al 11.800, en Turdera. «Yo sigo órdenes», declaró en indagatoria en la causa judicial por presunto lavado de dinero de la empresa de Ariel Vallejo, de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), de Claudio «Chiqui» Tapia, y de casi 20 clubes de fútbol.

Sánchez no quiso contestar las preguntas del juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella y de la Fiscal Cecilia Incardona. Una de ellas fue quién le daba las órdenes. Tampoco quiso contestar cuáles son sus funciones en Sur Finanzas, según consignaron fuentes judiciales.

En el operativo de la Policía Federal, que se realizó en un galpón de Turdera al que se llegó por información de un anónimo, se secuestraron cinco teléfonos celulares. Dos los tenía Sánchez y el resto estaban en un doble fondo de la camioneta Toyota en la que cargaban cajas con documentación. En el galpón se secuestraron dos cajas de seguridad, siete cajas fuertes de las cuales cuatro son de grandes dimensiones, posnets, documentación vehicular, dos CPU, una computadora all in one, un DVR, material y equipamiento médico -se ven 4 ecógrafos-, 30 cajas con documentación y cinco cajeros automáticos.

La indagatoria de Sánchez tuvo una particularidad. Un abogado se presentó para defenderla. Pero fue aportado porque trabaja para Sur Finanzas y podría haber incompatibilidad. Finalmente la defensa la tomó una abogada que representó a la tesorera y a los dos choferes.

En la causa se investiga un presunto lavado de dinero de Sur Finanzas, una empresa de vínculos con clubes de fútbol de los cuáles fue sponsor o los financió con prestamos de dinero. Su sede central, en Adrogué, y todos sus sucursales fueron allanadas. También se realizaron procedimientos en las dos sedes de la AFA, de la Superliga, en empresas, oficinas de Sur Finanzas y una joyería a nombre de la esposa de Vallejo. También en 18 clubes de fútbol entre ello Banfield, Brown de Adrogué y Defensores de Glew.