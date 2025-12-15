Este sábado y domingo a Plaza Brown de Adrogué se transformará en un oasis verde para recibir una nueva edición de la ExpoViveros. Con entrada libre y gratuita, el evento promete ser un plan ideal para toda la familia, fusionando el encanto de la jardinería con una variada oferta cultural y gastronómica.

Los asistentes podrán recorrer de 12 a 20 horas los stands de cooperativas florícolas, viveristas y productores locales, que ofrecerán una amplia gama de plantas, flores e insumos a precios accesibles. Formarán parte de las jornadas, cooperativas floricolas, viveristas y productores locales que mostrarán su producción y ofrecerán charlas y muestras institucionales relacionadas con la temática.

Además, el evento se completará con la presencia de la Feria de Productores Rurales, donde se podrán adquirir productos frescos y de calidad directamente de sus creadores. Para los amantes de la buena comida, un paseo gastronómico con propuestas artesanales ofrecerá una gran variedad de sabores para todos los gustos.