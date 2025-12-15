La policía detuvo a dos sospechosos del presunto ajuste de cuentas narco en el que murió Aylén Valdez. Se trata de un joven de 19 años apodado “Pachorra” y un adolescente de 16.

Según informó la DDI de Lomas de Zamora, los presuntos asesinos fueron vistos en la madrugada del martes en la zona donde se cometió el crimen.

La investigación avanzó rápido gracias a las cámaras de seguridad y los testimonios de los vecinos, según informó Diario Conurbano. En las imágenes se vio a dos jóvenes merodeando la zona, uno de ellos en bicicleta, minutos antes del ataque.

Un testigo clave identificó a uno de ellos: “Ese es ‘Pachorra’. Es gatillero de un narco pesado de la zona”. Así, los efectivos de la DDI de Lomas de Zamora lograron identificar a los sospechosos. El mayor fue detenido en una casa de la calle Vidal, a cuatro cuadras de la escena del crimen. Al menor, lo atraparon en su vivienda de la calle Morel, a siete cuadras. En el allanamiento, la policía secuestró una pistola calibre 9 milímetros.

Por la edad uno de los acusados, la causa quedó en manos de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil 5 de Lomas de Zamora.

El crimen sucedió el martes en la madrugada, en la esquina de Prieto y Derqui, en Burzaco. Aylén Valdez (20) llegó en un Citroën C4 junto a su pareja, Brian Leonel Luna (32), conocido en el barrio como “Teta” o “Humedad”, y su hijo Valentín (2).

Tras el ataque, el auto terminó con varios impactos de bala: los disparos atravesaron tanto el lado del conductor como el del acompañante. La joven recibió dos impactos que resultaron fatales; uno de ellos, le atravesó el brazo y le ingresó en el tórax. Murió al bajar del coche, pero logró salvar al nene usando su cuerpo como escudo. Su hijo fue rescatado por los vecinos.

La principal línea investigativa apunta a un ajuste de cuentas vinculado al narcomenudeo. De acuerdo con los testimonios recolectados, la pareja de Aylén, vendía cocaína al menudeo en el barrio Arzeno de Burzaco y trabajaba para un proveedor en el lugar.