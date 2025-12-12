El Municipio de Almirante Brown anunció que para esta Navidad los vecinos podrán aprovechar descuentos de hasta el 20% en diversos productos a través del programa “Anticipate” de la Comuna browniana, en una iniciativa impulsada desde la Secretaría de Relaciones con la Comunidad para facilitar las compras navideñas de las familias brownianas, permitiéndoles acceder a importantes rebajas en los comercios locales.

Hasta el domingo 14 de diciembre se podrá comprar con descuentos en productos seleccionados de una amplia variedad de rubros, entre los que se incluyen bazar, calzado, indumentaria, regalos, vinotecas, librerías entre otros en comercios adheridos al programa.

En Adrogué los vecinos podrán encontrar descuentos en Color Uno (fotografía, Mitre 1209), Librería Alas (Esteban Adrogué 1045), Rayuela Calzados (Esteban Adrogué 1180, Local 43), Plaza Bazar Adrogué (Seguí 875), MYA (calzados e indumentaria, Esteban Adrogué 1039), Sasha (indumentaria, Esteban Adrogué 1180, Local 24), Alguna Vez (indumentaria, Esteban Adrogué 1180, Local 49), Vana Café (Bynnon 1596), Salomé Lencería (Esteban Adrogué 1201, esquina Macías), Beat-Van (indumentaria, Mitre 1066), Deseos Tienda Hippie Chic (indumentaria, Macías 672, Galería La Rochelle, Local 2), Mimo & Co (indumentaria infantil, Esteban Adrogué 1053), TGIF (indumentaria, Seguí 875), y Juanita Mía (indumentaria, Bynnon 1676).

Por otra parte en José Mármol se suman al programa 1001 Vinos (vinoteca, Mitre 2158). En Longchamps, participan M&S Indumentaria (Av. H. Yrigoyen 18187), Vestite con Ludmila (indumentaria, Salta 1150), Sofía Eber (indumentaria, Ovidio Lagos 895), Casa Oscar (mueblería, Ovidio Lagos 856), Chueca (indumentaria, Ovidio Lagos 877), y Las Lolas (venta online). Por último, en Burzaco se puede aprovechar el descuento en Las Bichotas (Av. Espora 3690), y en Adrogué (adicional) en Tienda Saka (regalería e indumentaria, Esteban Adrogué 1034, Local 3).