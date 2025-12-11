El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró junto con el diputado provincial Mariano Cascallares y al intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, el Jardín de Infantes N° 967 y el nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 76 de Longchamps.

En primer término, las autoridades visitaron el flamante jardín ubicado en Yapeyú y Languenheim, donde además descubrieron una placa conmemorativa. “Este nuevo Jardín es parte de un proceso de urbanización que seguimos impulsando junto a la comunidad de Longchamps, en el límite con Glew, y que mejora la vida cotidiana de nuestras familias”, sostuvo Cascallares quien destacó que «ya logramos abrir 55 nuevas escuelas de todos los niveles y modalidades en nuestro distrito».

El gobernador Kicillof agregó que “para nosotros es un verdadero orgullo estar hoy inaugurando dos establecimientos educativos en Almirante Brown: a contramano de un Gobierno nacional que no cree en la educación pública, seguimos invirtiendo y alcanzamos ya los 295 nuevos edificios escolares en la Provincia”.

El flamante Jardín N° 967 cuenta con tres aulas de 54 metros cuadrados con baños, un Salón de Usos Múltiples (SUM), cocina equipada, módulos administrativos para secretaría y dirección, sala de máquinas, patios y áreas de expansión, además de espacios verdes con forestación planificada. El nuevo jardín está ubicado en el barrio Yapeyú y ampliará la oferta de nivel inicial en el distrito con una matrícula proyectada para 90 alumnos. Cuenta con tres aulas con baños incorporados, SUM, cocina y patio, en tanto que fue totalmente equipado por la Fábrica de Mobiliario Escolar Pública de la Provincia. El predio incluye un cerco perimetral de mampostería para delimitar el área de recreación. La superficie total alcanza los 1.745 metros cuadrados, con 497 metros cuadrados cubiertos y 254 de veredas.

Inaugurar una escuela y un jardín como vinimos a hacer a #AlmiranteBrown y llegar a los 295 nuevos edificios escolares es un verdadero logro con un Gobierno nacional que no cree en la educación pública. pic.twitter.com/P5tQZsclNF — Axel Kicillof (@Kicillofok) December 10, 2025

Luego Kicillof, Cascallares y Fabiani se dirigieron a la Escuela Secundaria N° 76, ubicada en la calle Simón Bolívar N° 2150, donde recorrieron las nuevas instalaciones. El edificio cuenta con una superficie total de 1.010 metros cuadrados, de los cuales 946 son cubiertos y 62 semicubiertos. La obra contempla seis aulas, biblioteca, secretaría, dirección, preceptoría, sala de profesores, gabinete, ascensor para personas con movilidad reducida y sanitarios, incluyendo baños adaptados.

Además, se construye un Salón de Usos Múltiples (SUM), patio de uso exclusivo y otras dependencias que permitirán mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje. Cabe destacar que hasta ahora, los estudiantes utilizaban espacios compartidos con la Escuela Primaria N° 21, ubicada en el predio lindante y con esta inauguración, la Secundaria N° 76 contará por primera vez con un edificio propio.