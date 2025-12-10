La intención de vacacionar durante el verano 2026 en Argentina sufrió un deterioro significativo, con más de la mitad de los encuestados asegurando que no se tomará días de descanso. El factor económico se consolidó como la principal razón detrás de esta baja, según un estudio realizado por el Departamento de Opinión Pública de la Universidad Abierta Interamericana (UAI).

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en la encuesta —que se realiza anualmente desde 2018— el dato más relevante es el aumento de la negativa a viajar y el acortamiento de la duración del descanso.

Los Números de la Retracción

Intención de Viaje: El 57% de los encuestados aseguró que no se irá de vacaciones, un aumento del 7% en la negativa respecto a la medición de 2025.

Motivo Económico: De los que no viajarán, el 65,5% mencionó a los motivos económicos como la causa de la cancelación.

Duración del Descanso: Se impone la tendencia a acortar el período de descanso. Las escapadas de una semana obtuvieron el 30,1% de los votos, mientras que la quincena cayó al 27,4%. En años anteriores, estos números estaban invertidos.

Los Destinos Elegidos

De los que sí aseguraron que se tomarán vacaciones en 2026 (25,5%), la preferencia por los destinos nacionales se mantuvo:__IP__

Destinos Locales: El 67,3% eligió destinos dentro del país. La Costa Atlántica concentró el 60,3% de las preferencias.

Viajes al Exterior: El 32,7% manifestó que viajaría al exterior, una baja del 5,6% respecto a la encuesta anterior.

Brasil a la Cabeza: Brasil lideró los viajes al exterior con el 39,2% de las elecciones.

En cuanto a la planificación, el 40,2% de los viajeros utilizará ahorros para financiar el descanso, y la mayoría anticipa que gastará más que el año pasado