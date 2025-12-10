Una joven de 24 años, que tenía su pequeño hijo en brazos, fue asesinada a tiros y su novio de 28 fue gravemente herido de bala y ahora lucha por su vida. La pareja fue interceptada mientras iban en un auto este lunes por la noche, en Burzaco, en un crimen durante le cual no medió un robo, por lo cual se presume que se trató de un presunto ajuste de cuentas. Por el hecho hay un detenido menor de edad que sería el autor de los disparos.

La víctima fue identificada como Aylén Valdez (24) y recibió dos impactos de bala en la esquina de Prieto y Derqui, donde habrían sido sorprendidos. Antes de morir, la joven madre logró cubrir a su hijo, de apenas 2 años, que sobrevivió y resultó ileso a la brutal agresión.

El conductor, por su parte, tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Meléndez, a raíz de una herida de bala en el cuello y su estado de salud sería crítico, según informa Crónica.

Las autoridades judiciales a cargo del caso intervinieron rápidamente y pudieron determinar este martes por la mañana la identidad de un sospechoso de 17 años. El adolescente fue ubicado gracias al relevamiento de las cámaras de seguridad, y ahora permanece detenido a la espera de ser indagado en el marco de la causa por homicidio.