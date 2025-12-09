Además de la sede de Brown de Adrogué, la Justicia allanó esta mañana una serie de comercios gastronómicos vinculados a la dirigencia de Brown de Adrogué, en la causa que investiga lavado de dinero de la firma Sur Finanzas e involucra a una veintena de clubes y a la Asociación del Fútbol Argentino.

Los investigadores de la Policía Federal allanaron el local El Faro, ubicado en Macías y Esteban Adrogué, en el centro de esa localidad browniana. «Buscamos información de los clubes y también de comercios vinculados a algunos dirigentes de esos clubes», dijeron fuentes de la investigación llevada adelante por el juez Armella.

El Faro es un local gastronómico que formaría parte de una aparente red de comercios de ese rubro que estarían ligado al presidente de Brown de Adrogué, Adrián Vairo, quién también tendría participación en otros locales de Adrogué y de la región, como La Delfina (en la calle Pellerano, frente a la sede del Concejo Deliberante) y Lucciano´s, una franquicia que también tendría relación directa con la familia Vairo.

Los operativos fueron ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella en busca de «documentación, evidencia digital, celulares, dinero, vehículos, entre otros elementos que puedan resultar de utilidad» para la investigación. Además de las dos sedes de la AFA, los allanamientos se realizaron en los clubes Argentinos Juniors, Armenio, Acassuso, Banfield, Barracas Central, Brown de Adrogué, Defensores de Glew, Excursionistas, Independiente, Los Andes, Platense, San Lorenzo, Temperley, Victoriano Arenas, Deportivo Morón, Dock Sud, Racing Club y en Recreativo Estrella del Sur (de Alejandro Korn) y su estadio Claudio «Chiqui» Tapia.