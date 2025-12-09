“Estamos buscando información sobre todos los vínculos entre Sur Finanzas, sus socios y allegados con los clubes y con la AFA. Información contable, impositiva, de contratos, sponsors, préstamos, entre las instituciones y esta institución financiera que nosotros estamos investigando», detallaron los investigadores que esta mañana allanaron la sede de Brown de Adrogué en la calle Cerreti, por presunto lavado de dinero.

El procedimiento fue ordenado por el por el juez Luis Armella (subrogante, encargado también de las detenciones en la feria La Salada) en la causa por lavado de dinero por la financiera Sur Finanzas, del empresario local Ariel Vallejos y suya casa central ubicada en Adrogué fue allanada la semana pasada. La fiscal Cecilia Incardona pidió levantar el secreto fiscal y bancario de los 17 clubes investigados para tratar de establecer si hubo una maniobra de lavado de dinero.

Además del club controlado desde hace décadas por la familia Vairo, fueron allanados las sedes de Independiente, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Morón, Excursionistas, Los Andes, Deportivo Armenio, Banfield, Barracas Central, Acassuso, Platense y San Lorenzo, son algunos de los clubes incluidos en el listado de allanamientos realizados por las autoridades. La Policía Federal es la fuerza encargada de realizar los allanamientos de los cuales ya se retiraron documentación y diferentes equipos electrónicos.

El club de Adrogué no emitió comunicado alguno sobre los allanamientos.