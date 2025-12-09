El espíritu navideño inundará la localidad de Glew con un evento musical de primer nivel: el Concierto de Navidad 2025, que se llevará a cabo el domingo 14 de diciembre a las 19 horas en la histórica Parroquia Santa Ana, Raúl Soldi 276. La cita, con entrada libre y gratuita, promete una noche de armonía y tradición para toda la comunidad.

El programa musical recorrerá piezas de música popular argentina con la participación de destacados elencos corales y vocales de la región.

El conciento contará con la destacada participación de cuatro importantes agrupaciones. Se presentarán el Coro de la Fundación Soldi, el Elenco Estable Municipal Alte Brown, el Coro Municipal San Vicente y el Quinteto Vocal Contratiempos, bajo la dirección general de Darío Díaz, y culminará con la interpretación de la inolvidable y majestuosa Misa Criolla, una obra cumbre del folclore nacional.