En una jornada histórica, el Municipio de Almirante Brown habilitó hoy al tránsito el Paso Bajo Nivel de la calle Carlos Diehl en la localidad de Longchamps, obra que fue abandonada por el gobierno de Javier Milei y culminada con fondos de l Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Esta megaobra ya permite agilizar el tránsito vehicular en toda la zona reduciendo los tiempos de circulación y mejorando considerablemente la seguridad vial y de los peatones.

El nuevo paso bajo nivel posee un gálibo de 4,62 metros, lo que permite el tránsito de ómnibus de larga distancia y mejora la conectividad general del sector. En paralelo, se realizaron trabajos de adecuación del sistema de desagües pluviales para optimizar el escurrimiento y evitar anegamientos.

La intervención incluyó también la construcción de veredas y rampas de acceso, garantizando accesibilidad y mejores condiciones de tránsito para peatones y personas con movilidad reducida. Asimismo, se instalaron luminarias LED que brindan mayor visibilidad y seguridad en todo el entorno.

En esta etapa, el Municipio habilitó el paso vehicular junto con el paso peatonal norte aledaño a la estación ferroviaria. Quedan pendientes los trabajos de veredas en el entorno, el paso bajo nivel peatonal del lado sur y las rampas de accesibilidad del lado norte. La obra continuará su curso hasta su finalización en los próximos 30 días.

“La apertura de este Paso Bajo Nivel es una mejora concreta para nuestros vecinos porque agiliza la circulación, brinda más seguridad y sigue fortaleciendo la integración de nuestras localidades”, sostuvo Mariano Cascallares, quien remarcó que “continuamos avanzando con obras que transforman el día a día y que forman parte de nuestro plan integral de infraestructura diseñado para acompañar el crecimiento de Almirante Brown”.

Cascallares agregó que “con estas obras estructurales transformamos la realidad cotidiana de miles de vecinos mejorándoles su calidad de vida” y le agradeció “a los trabajadores que hicieron realidad esta megaobra y a todos los vecinos por el acompañamiento”.

Finalmente, desde la Comuna destacaron que esta obra forma parte del plan integral de infraestructura que lleva adelante el Municipio y que avanza en paralelo con el Paso Bajo Nivel de la calle Presidente Perón, en Rafael Calzada.