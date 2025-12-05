La Justicia Federal de Lomas de Zamora llevó a cabo 32 allanamientos simultáneos ordenó la detención de nueve personas vinculadas con una serie de empresas relacionadas con una denuncia de ARCA por evasión impositiva agravada, asociación ilícita fiscal y maniobras de ocultamiento patrimonial. Las empresas involucradas en la denuncia de la agencia fiscal son Vetra S.A., el corralón “Casa Armando”, la empresa Vermateriales S.R.L., la estación de servicio Combustibles Canning YPF, y el emprendimiento inmobiliario “Don Armando Club de Campo”, que quedaron clausurados. Entre los detenidos está el conocido piloto de TC Diego De Carlo, oriundo de Banfield, quien hace varios años gestionó las estaciones de servicio GNG Plus.

Con la totalidad de las pruebas ordenó 32 allanamientos realizados distintos puntos: Canning, San Vicente, Adrogué, Monte Grande y Avellaneda. Y detuvieron a 9 personas, entre ellas los principales investigados, todos argentinos y mayores de edad. Además clausuraron el corralón y el club de campos, además de las estaciones de servicio y secuestraron 24 camiones, 5 vehículos particulares, 456.000 dólares, 200 euros, 138 mil pesos y documentación.

Se trata de distintas empresas vinculadas al rubro de la construcción, una estación de servicio y una desarrolladora inmobiliaria en la que se secuestraron 30 vehículos, documentación contable y societaria, computadoras, teléfonos celulares, discos rígidos, dinero en efectivo y contratos vinculados a fideicomisos inmobiliarios. Las empresas habrían omitido declarar ventas reales, presentaban declaraciones juradas incompletas, utilizaban facturación apócrifa para inflar gastos y generar créditos fiscales falsos, y registraban períodos completos sin cumplimiento de IVA y Ganancias. Creaban empresas fantasmas para simular operaciones comerciales y, de esa manera, eludir el pago de tributos o impuestos al fisco.

La causa se inició en agosto del corriente año, a raíz de un oficio judicial proveniente de la Fiscalía Federal Nº2 de Lomas de Zamora, a cargo de la Dra. Cecilia Icardona quienes ordenaron pesquisas sobre domicilios correspondientes a distintas personas físicas y jurídicas, tras una denuncia echa por la ex AFIP, hoy ARCA, en 2023. «Por requerimiento de ARCA, el local permanecerá cerrado momentáneamente. Ante cualquier novedad, daremos aviso por este medio», dijeron en la página oficial de Casa Armando.

Se pudo establecer un crecimiento económico importante en los últimos años por parte del corralón, a la vez que se pudo identificar a las empresas fantasmas utilizadas por el grupo económico, formadas por personas sin capacidad económica o de bajos recursos. Asimismo, se determinaron irregularidades respecto al precio de venta de los lotes de un emprendimiento ubicado en el barrio cerrado Don Armando Club de Campo, donde el precio declarado era muy diferente al precio real.

En tal sentido, los efectivos realizaron distintas tareas de campo, estableciendo los domicilios y oficinas comerciales de los responsables de la empresa en cuestión, como así también se identificó una estación de servicio ubicada en la zona, cuyos dueños eran los investigados, pero que en la realidad se encontraba a nombre de terceras personas o presta nombres.

Asimismo, se estableció que las empresas “ficticias” constituidas por los investigados eran fondeadas a través de depósitos en efectivo, al tiempo que también realizaban transferencias entre ellas mismas, simulando operaciones comerciales, tratando de ocultar el origen del dinero e inyectándolo en el sistema financiero con apariencia legal.